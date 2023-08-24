"Создают угрозу": как в Москве будут бороться с брошеными самокатами

В Москве арендованные и личные самокаты, а также велосипеды, которые горожане бросают как попало, начнут отвозить на специальные стоянки. В столичном Дептрансе пояснили, что из-за паркинга нерадивыми пользователями в неположенных местах другие люди могут получить травмы и попасть в аварию. Рассказываем подробности.



Транспортная "уборка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном Дептрансе заявили, что в городе начнут бороться с проблемой разбросанных по улицам как попало личных, а также арендованных велосипедов и самокатов. В частности, будут перемещать их на специальные стоянки.

"Разбросанные арендные и личные самокаты и велосипеды мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам. Они создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров", – объяснили в ведомстве.





из сообщения столичного Дептранса Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения.

За соблюдением этих правил будет следить ЦОДД. При выявлении нарушений "Московский паркинг" переместит велосипеды и самокаты на спецстоянку. Вернуть имущество смогут сами владельцы либо же их представители, которые предъявят документы, подтверждающие право на собственность.



Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и сделать для них специальные полосы. То же самое касается и других пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).



Воспитательная мера

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гендиректор АНО "Движение без опасности" Вадим Мельников назвал решение Дептранса своевременным. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24. По мнению специалиста, такой подход может повысить уровень дисциплинированности среди пользователей, которые бросают самокаты и велосипеды в неположенных местах.





Вадим Мельников гендиректор АНО "Движение без опасности" На мой взгляд, если не произошло никакой форс-мажорной ситуации, о которой пользователь не уведомил компанию, человек оставил (СИМ в неположенном месте. – Прим. ред.) на свой страх и риск, то он несет ответственность за все возможные последствия

Парковок для велосипедов и самокатов в городе достаточно, подчеркнул эксперт. Пользователи сервисов кикшеринга могут посмотреть в приложении карты стоянок.

"У любого пользователя есть возможность изначально ознакомиться с тем, где он потенциально может закончить свой маршрут, вся информация открыта", – обратил внимание специалист.

По этой причине говорить о том, что человек не знал, где оставить самокат или велосипед, неправильно, заключил Мельников.

