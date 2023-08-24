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15:32

Транспорт

"Создают угрозу": как в Москве будут бороться с брошеными самокатами

В Москве арендованные и личные самокаты, а также велосипеды, которые горожане бросают как попало, начнут отвозить на специальные стоянки. В столичном Дептрансе пояснили, что из-за паркинга нерадивыми пользователями в неположенных местах другие люди могут получить травмы и попасть в аварию. Рассказываем подробности.

Транспортная "уборка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном Дептрансе заявили, что в городе начнут бороться с проблемой разбросанных по улицам как попало личных, а также арендованных велосипедов и самокатов. В частности, будут перемещать их на специальные стоянки.

"Разбросанные арендные и личные самокаты и велосипеды мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам. Они создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров", – объяснили в ведомстве.

Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения.
из сообщения столичного Дептранса

За соблюдением этих правил будет следить ЦОДД. При выявлении нарушений "Московский паркинг" переместит велосипеды и самокаты на спецстоянку. Вернуть имущество смогут сами владельцы либо же их представители, которые предъявят документы, подтверждающие право на собственность.

Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и сделать для них специальные полосы. То же самое касается и других пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Воспитательная мера

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гендиректор АНО "Движение без опасности" Вадим Мельников назвал решение Дептранса своевременным. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24. По мнению специалиста, такой подход может повысить уровень дисциплинированности среди пользователей, которые бросают самокаты и велосипеды в неположенных местах.

На мой взгляд, если не произошло никакой форс-мажорной ситуации, о которой пользователь не уведомил компанию, человек оставил (СИМ в неположенном месте. – Прим. ред.) на свой страх и риск, то он несет ответственность за все возможные последствия
Вадим Мельников
гендиректор АНО "Движение без опасности"

Парковок для велосипедов и самокатов в городе достаточно, подчеркнул эксперт. Пользователи сервисов кикшеринга могут посмотреть в приложении карты стоянок.

"У любого пользователя есть возможность изначально ознакомиться с тем, где он потенциально может закончить свой маршрут, вся информация открыта", – обратил внимание специалист.

По этой причине говорить о том, что человек не знал, где оставить самокат или велосипед, неправильно, заключил Мельников.

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