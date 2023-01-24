Как будет работать резервирование дат для пересечения границы РФ на авто

В Госдуме подготовили поправки, согласно которым водителям автотранспорта для пересечения российской границы придется заранее бронировать дату и время поездки. В Минтрансе разъяснили, что мера касается только грузовых перевозок. Предполагается, что такой подход поможет разгрузить погранпункты. Разбираемся, как будет работать нововведение, если вступит в силу.



Въезд по очереди

Фото: ТАСС/ Виталий Невар

Поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" подготовил глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев. В том числе они предусматривают необходимость заранее резервировать дату и время проезда транспорта через российскую границу.

"Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим, по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ", – говорится в тексте документа.

Кроме того, согласно поправкам, правительство должно предусмотреть порядок размещения транспорта вдоль дороги у погранпунктов. В частности, речь идет про обустройство стоянок с подъездами, бесплатных туалетов, налаживание освещения и прочие блага.

Позднее Москвичев пояснил, что законопроект касается только грузовых машин международных перевозчиков. По словам парламентария, мера позволит разгрузить погранпункты. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2023 года, уточнил он.





Евгений Москвичев глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Мы хотим на некоторых пунктах – подчеркиваю – на некоторых, где сегодня простой составляет 10–15 дней, ликвидировать эту очередь, чтобы водители быстро пересекали государственную границу.

В Минтрансе также заявили, что нововведения затронут только грузовой автотранспорт, а бронирование даты и времени проезда будет действовать лишь на некоторых погранпунктах.

"Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определен дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться (увеличиваться либо уменьшаться) с учетом создания необходимой инфраструктуры", – пояснили в ведомстве.

При этом введение ограничений на выезд россиян за границу не обсуждается в Кремле. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Без простоев

Фото: ТАСС/ Виталий Невар

Введение электронной очереди для пересечения границы РФ на грузовых машинах поможет уменьшить заторы и сократить простои. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

"Проблема есть. Особенно после того, как логистика в значительной степени переориентировалась с западных границ на восточные. Там не было заложено такой пропускной способности, как сейчас возник спрос. Очень сильные заторы", – комментирует эксперт.





Константин Трофименко директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Если говорить про грузовую логистику, это не просто большие потери времени, но и очень большие потери денег из-за простоев. Чистая экономика. Регулировать, вводить централизацию, как вариант вот эта электронная очередь, въезд по записи, – это может ускорить процесс.

Вместе с тем эксперт уверен, что подобную практику распространять на частных водителей не имеет смысла.

О том, что инициатива поможет преодолеть логистические трудности, заявила и исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.

"Я считаю, что возможность управления временем прохождения границы – это очень важная и нужная процедура, особенно сегодня – когда скорость доставки товаров является ключевым конкурентным преимуществом. Как у любой инициативы, есть плюсы и минусы, и многое зависит от того, как конкретно это будет реализовано, насколько проработана будет сама процедура", – полагает она.

По мнению Федоткиной, за Минтрансом необходимо оставить право выбирать конкретные точки, где будет работать электронная очередь, поскольку организовать места для стоянок можно не везде. К принятию таких решений необходимо подходить взвешенно, чтобы не создавать дополнительных проблем, подытожила специалист.

