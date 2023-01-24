Ограничение выезда россиян из страны не обсуждается – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле не обсуждается возможность введения ограничений на выезд россиян за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Нет, в Кремле не обсуждается", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

До этого в России обсуждался возможный запрет на допуск к удаленной работе для россиян, уехавших за рубеж. Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил облагать налогом доходы граждан, работающих в стране и проживающих за ее пределами. По его словам, "центр жизненных интересов" россиян находится внутри страны.

Позже сенатор Андрей Клишас сообщил, что законодательство РФ не предусматривает введение подобных ограничений, однако рассмотреть вопрос могут. Клишас негативно высказался про россиян, "сбежавших" из страны, продолжающих вести трудовую деятельность при отечественных компаниях за рубежом.



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