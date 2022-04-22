Как изменится работа городского транспорта на Пасху в Москве

На Пасху в столице продлят работу общественного транспорта, запустят бесплатные автобусные маршруты и ограничат движение по некоторым участкам дорог. Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа транспорта

В ночь с 23 на 24 апреля в столице продлят режим работы метро и МЦК: станции будут открыты до 02:00. Кроме того, до 03:30 будут ходить 136 автобусных и 16 трамвайных маршрутов. Еще по семи будут ездить электробусы. Работа ночных автобусов останется без изменений.

Также для удобства пассажиров 24 апреля в городе запустят 38 бесплатных маршрутов от станций метро и железной дороги до наиболее посещаемых кладбищ, расположенных в столичном регионе. Полный список можно посмотреть здесь.



В Москве изменят график работы общественного транспорта на Пасху

Пасхальные ограничения

В связи с пасхальным богослужением с 00:01 по 00:20 24 апреля закроют для проезда Петровку (от Петровского бульвара до Крапивенского переулка), Крапивенский переулок (от Петровского бульвара до Петровки) и Петровский бульвар (от Крапивенского до Петровки).



Фото: transport.mos.ru

К тому же, участок Петровки от Петровского бульвара до Рахманиновского переулка будет недоступен для автомобилистов с 00:30 24 апреля по 03:00 25 апреля. А в Петровском переулке – от Большой Дмитровки до Петровки – сделают двустороннее движение, но временно запретят парковку.

В Басманном районе будет перекрыт участок Елоховского проезда от Новорязанской до Нижней Красносельской – с 06:00 23 апреля до 04:00 24 апреля. Кроме того, недалеко от метро "Бауманская" с 00:01 до 00:30 24 апреля ограничат движение сразу на трех участках:

на Спартаковской улице (от Плетешковского переулка до Нижней Красносельской);

на Нижней Красносельской (от Спартаковской улицы до Елоховского проезда);

в Елоховском проезде (от дома 1, строение 2, до Нижней Красносельской).

24 апреля с 07:00 до 23:00

Фото: transport.mos.ru

Для проведения пасхальных мероприятий перекроют дороги еще в двух районах столицы – Ясеневе и Бутове. Изменения коснутся Миргородского переулка, Новоясеневского проспекта, участка от улиц Профсоюзной до Тютчевской, а также от Санаторной аллеи до Севастопольского проспекта. Все они будут действовать. На части улиц в этих районах организуют одностороннее движение.

В связи с транспортным обслуживанием столичных кладбищ, на некоторых улицах вблизи них будут введены ограничения. Нельзя будет проехать около станций метро "Юго-Западная", "Выхино", "Речной вокзал", "Тушинская", "Шипиловская" и "Красногвардейская". В частности, 24 апреля полностью перекроют участок движения по Рузской улице от Покрышкина до Коштоянца – с 06:00 до 16:00. В этот же временной промежуток будут перекрыты Боровское и Востряковское шоссе на отрезке Никулинская – Озерная.



Фото: transport.mos.ru

В Мосрентгене приостановят движение по Проектируемым проездам № 84 и 35, на участках улица Адмирала Корнилова – Подмосковная и улица Адмирала Корнилова – Хованское кладбище соответственно. Также ограничения затронут участок Подмосковной улицы от Проектируемого проезда № 84 до Проектируемого проезда № 35. В районе Орехово-Борисово Северное перекроют дублер Каширского шоссе по направлению в область от Шипиловской до Ясеневой улицы.

В Новокосине ограничения затронут участок Суздальской улицы от Городецкой до Николо-Архангельского проезда, а также часть улицы Галины Вишневской от Суздальской до Салтыковской улицы. В Вешняках будет перекрыт участок Вешняковской от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец. В Южном Бутове недоступными для движения транспорта будут участки Молодцовского проезда и путепровод через Симферопольское шоссе от Типографской улицы до Щербинского кладбища.

Фестивальную улицу (от Ленинградского шоссе до Смольной) и проезд Стратонавтов (от Волоколамского проезда до Тушинской площади) перекроют с 06:00 до 17:00.



Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в этот день станут недоступными парковки в Северном Тушине на улице Бубнова, в районе Покровское-Стрешнево – по Волоколамскому проезду, в Митине – от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища и на Пятницком шоссе в направлении области на участке улица Барышиха – до съезда к Митинскому кладбищу.

В выходные также поменяется расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД. На станции Тимирязевская строительные работы будут идти с 23:00 до 05:50 в период с 22 по 24 апреля. В это время движение поездов будет организовано по соседним путям, из-за чего некоторые составы выведут из расписания, часть продолжит ходить по укороченному маршруту, а у других изменится время отправления и прибытия.

На Беговой технологические окна назначены на 21–22 и 24–27 апреля с 01:20 до 04:40 – в это время там будет идти модернизация объектов энергообеспечения для МЦД-4. В результате расписание некоторых поездов изменится, ряд составов проследуют через Беговую без посадки и высадки.

Изменения также коснутся аэроэкспрессов, следующих в Шереметьево. С 22 по 24 апреля будут отменены рейсы с отправлением с Белорусского вокзала в 22:00, 23:46, 00:31, а также утренние рейсы в 05:15 и 05:38. Из самого аэропорта поезда не будут отправляться в 22:51, 23:23, 00:02, 04:43 и 05:29. Между тем 22, 25, 26 и 27 апреля аэроэкспрессы не будут отправляться с Белорусского вокзала в 05:15 и в 05:29 – из Шереметьево.