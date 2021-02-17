Автоэксперты рассказали, как откопать свою машину после сильного снегопада

За минувшие дни в столице выпало рекордное количество осадков. В результате на улицах и во дворах образовались внушительные сугробы, с которыми теперь без перерывов борются коммунальщики. Многие водители столкнулись с тем, что на стоянке вместо своей машины обнаружили лишь ее силуэт в снежном плену. Рассказываем, как правильно откапывать автомобиль и что делать, если за время простоя его кто-то повредил.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Как откопать автомобиль?

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал Москве 24, что главным инструментом в освобождении своей машины из снежного плена является автомобильная щетка и совковая лопата для снега, их можно приобрести в любом сетевом магазине. А вот саперная лопата, которую многие автолюбители возят в багажнике, в таком случае не подойдет: это попытка добыть огонь методом трения, считает эксперт.





Андрей Ломанов автоэксперт По сравнению с Хабаровском или Камчаткой у нас выпало не так много снега. Там люди откапывают машины, которые реально засыпает по крышу, а иногда и метр сверху. Поэтому надо лишь завести автомобиль, дать прогреться и очистить щеткой от снега, чтобы можно было выехать. А лопатой – освободить проезд.

Автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин также добавил, что при чистке машины от снега не нужно отбивать от корпуса куски льда, поскольку таким образом можно повредить лакокрасочное покрытие.

"Можно заехать на парковку в торговый центр или на мойку и убрать лед. Каждый раз, когда вы пытаетесь сбить лед с кузова, вы рискуете повредить лакокрасочное покрытие, а это может привести к ржавчине и другим неприятным вещам", – пояснил он в интервью Москве 24.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Как отогреть авто и поможет ли кипяток?

Автоэксперты в один голос советуют водителям ни в коем случае не пользоваться горячей водой при разморозке частей автомобиля. Главный риск – повреждение покрытия кузова.

"Кипяток – это тоже агрессивная среда, потому что автомобиль ледяной, если вы будете поливать горячей водой, то есть точно такая же вероятность нарушить лакокрасочное покрытие. Нужно просто забыть, что кипяток существует. Он может быть только в качестве чая", – подчеркнул Ракитин.

Кроме того, автоэксперт отметил, что в таких ситуациях не стоит прогревать автомобиль дольше обычного. По его словам, главное, чтобы за время холостого хода смазочные жидкости в двигателе и в коробке передач перешли в рабочее состояние, а в салоне машины была комфортная температура.

В свою очередь, Ломанов рассказал, что не следует включать разом все "обогревы" в машине, в особенности направлять горячий воздух на лобовое стекло автомобиля.





Андрей Ломанов автоэксперт Современные стекла вклеены в кузов и являются силовым элементом, поэтому при резком перепаде температур они могут не выдержать и просто дать трещину.

По его словам, во время снегопадов бывает, что осадки налипают на колеса, а также колесные арки и могут мешать движению. В таком случае лучше сбить излишки снега теплой водой на мойке. Либо заехать на какую-нибудь теплую парковку в торговом центре и оставить авто на час, чтобы все оттаяло.

Вместе с тем Ломанов рассказал, что в сильные морозы у некоторых старых автомобилей может замерзать дверной замок. Для таких случаев есть советский способ, чтобы открыть дверь: отогреть замок зажигалкой, засунуть в личинку ключ и попытаться провернуть.

"У современных автомобилей в большинстве своем электронный ключ. В таком случае дверь может не открыться, только если полностью сел аккумулятор. Но сейчас нет таких сильных морозов, поэтому все двери должны открываться. Критические температуры для авто начинаются с -25 градусов", – пояснил собеседник Москвы 24.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

А если автомобиль повредили?

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с Москвой 24 объяснил, куда необходимо жаловаться и кого вызывать, если после очистки машины от снега ее владелец обнаружил повреждения. По словам эксперта, последовательность действий будет зависеть от обстоятельств происшествия. Если водитель не уверен в том, что в него кто-то врезался, то нужно звонить в полицию и вызывать участкового уполномоченного либо сотрудника патрульной службы.

"Они должны зафиксировать факт причинения вреда имуществу гражданина. На основании документа нужно обратиться в страховую компанию, если у вас есть каско, по которому предусмотрена страховка по причинению ущерба третьими лицами", – пояснил юрист.

Если же владелец машины знает, что произошло именно ДТП, а его виновник скрылся с места, то необходимо вызывать сотрудников ГИБДД. Они должны возбудить дело об административном правонарушении и объявить в розыск виновника аварии, подчеркнул он.





Лев Воропаев автоюрист Если виновника найдут и у него есть полис ОСАГО, то пострадавшему будет возмещен причиненный ущерб. Потом страховая взыщет с виновника ДТП размер возмещения. Если второго участника не найдут, то можно обратиться по полису каско, если такой риск застрахован, то можно устранить повреждение.

Юрист добавил, что видео с камер наблюдения и показания свидетелей помогут быстрее найти виновника аварии. Также понадобится запись с видеорегистратора в машине, если такой установлен. Ее нужно передать сотрудникам ГИБДД.

Главное, чтобы по этому видео можно было увидеть госзнак предполагаемого нарушителя. Кроме того, нелишним будет напоминание полиции о поиске виновника ДТП, если есть достаточно доказательств, заключил Воропаев.