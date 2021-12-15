Как изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте и парковку в Москве

В конце декабря в Москве изменятся тарифы на парковку более чем на 80 улицах. Некоторые парковки станут дешевле, в местах наибольшего скопления машин цены поднимут. В начале января в столице обновят стоимость проезда и в общественном транспорте. Рассказываем, сколько будет стоить проездной в Москве и во сколько обойдется парковка в 2022 году.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые тарифы на проезд

В Москве с 2 января 2022 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В будущем году стоимость разовой поездки по "Единому" билету вырастет на 1 рубль, до 61 рубля. За билет с двумя поездками обойдется в 122 рубля вместо нынешних 120. Цена "Тройки" на 60 поездок вырастет с 2 070 до 2 400 рублей.

Цена разового проезда по карте "Тройка" с билетом "Кошелек" в пределах Москвы в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД в "Центральной" зоне вырастет с 42 до 46 рублей. Цена этого же билета с учетом пригорода изменится с 50 до 56 рублей.

Тариф "90 минут" по карте "Тройка" вырастет с 65 до 69 рублей. Сюда входит одна поездка на метро, МЦК и МЦД в зоне "Центральная" и неограниченное количество пересадок на наземном транспорте в течение 90 минут.

Изменится цена и на часть безлимитных билетов по карте "Тройка". Абонемент на сутки в пределах Москвы будет стоить 265 рублей (сейчас 240), на трое суток – 500 рублей (сейчас 455), на 30 дней – 2 360 рублей (сейчас 2 245), на 90 дней – 5 710 рублей (сейчас 5 430).

C июля длинные абонементы на 30, 90 и 365 дней можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки, подчеркнули в департаменте.

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится в 2022 году

Тарифы на проезд без изменений

Несмотря на рост затрат на обслуживание городского транспорта Москвы, часть тарифов столичные власти оставят прежними.

Среди них проезд по Face Pay, который продолжит стоить 46 рублей. Цена безлимитной "Тройки" на 365 дней останется 19 500 рублей.

Льготные проездные на 3 месяца на метро, МЦК и МЦД для школьников, студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров будут стоить прежние 1 245 рублей. Цена тех же проездных, но на наземный транспорт сохранится на уровне 810 рублей.

Более того, c 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.

"У нас остаются самые выгодные билеты для тех, кто учится в Москве. Траты на проезд московских студентов ниже, чем студентов других крупных городов России", – подчеркнули в департаменте.

В учреждении отметили, что в сравнении со студентами из Санкт-Петербурга московские экономят до 390 рублей в месяц.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые билеты

Городские власти ввели новые билеты "ТАТ" для наземного транспорта: на 90 и 365 дней, которые будут стоить 3 720 рублей и 14 тысяч рублей соответственно.

В департаменте подчеркнули, что новые билеты будут удобны для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами.

Цена на билет "ТАТ" на 30 дней изменится с 1 240 до 1 400 рублей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почему тарифы на проезд приходится пересматривать

В 2021 году затраты на обслуживание городского транспорта Москвы выросли, рассказали в столичном департаменте транспорта.





пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы В 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли: у метро – на 13%, у наземного транспорта – на 15,8%. Поэтому мы вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год.

На этом фоне правительство Москвы планирует в 2022–2023 годах закупить более 150 трамваев, 1 300 электробусов, около 700 вагонов метро и около 900 вагонов пригородных электропоездов.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые цены на парковку

С 24 декабря в Москве изменятся тарифы на парковку. Причем на 29 улицах они станут дешевле, что позволит перенаправить туда поток автомобилей, сообщили в департаменте транспорта Москвы. В том числе речь идет о парковках на Николоямской улице, Ружейном, 4-м Монетчиковском и Подколокольном переулках, улице Александра Невского.

В ведомстве добавили, что дневной тариф 380 рублей в час заменят на дифференцированный – 50 рублей первые 30 минут, а затем 150 рублей в час. По воскресеньям там можно будет припарковаться бесплатно.

В то же время в ряде наиболее загруженных мест тарифы на парковку повысят – в основном в пределах Третьего транспортного кольца. Среди них Большая Никитская и Неглинная улицы, Рождественский бульвар, Театральная площадь. Новый тариф составит 450 рублей в час с 08:00 до 21:00 и 200 рублей в час с 21:00 до 08:00, включая воскресенье.





пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы На 14% улиц, где при минимальном количестве жилых домов сосредоточено множество мест притяжения автомобилистов – рестораны, торговые и бизнес-центры, городские достопримечательности, парковки заполнены на 95–100%.

В ведомстве подчеркнули, что новый тариф поможет освободить до 10–15% мест.

В Дептрансе добавили, что до конца 2021 года увеличится число парковок только для жителей на самых загруженных улицах. Только в 2021 году число таких мест выросло в 3,5 раза – до 1,2 тысячи, а до конца года показатель достигнет 1,5 тысячи.

Кроме того, стоимость разрешения для каршеринговых компаний вырастет на 9%. Однако абонемент сохранится, потому что одним автомобилем каршеринга в сутки пользуются в среднем семь человек, они чаще освобождают парковочные места.