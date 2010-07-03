Эксперты рассказали, какую зимнюю резину лучше выбрать для Москвы

В столичном регионе продолжают опускаться столбики термометров. И хотя в Москве осенние заморозки в текущем году оказались самыми поздними за всю историю метеонаблюдений, а снежный покров ожидается только к концу ноября, ответственные автомобилисты уже начали готовиться с зиме. Многие из них встают перед дилеммой – взять шипы или фрикционные шины, которые в народе называют "липучками". Разбираемся, какой вид подойдет лучше всего в городе.



Шипы: плюсы и минусы

Этот вид зимней резины в последнее время подвергается критике, рассказал Москве 24 председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. Все потому, что использование "шиповок" вредит качеству дорожного покрытия.

"С другой стороны, для наших северных, северо-западных районов шипованная резина – одна из самых полезных вещей на зиму. Без шипов обойтись там очень трудно. Поэтому, на мой взгляд, не время от них отказываться, этот вид резины там очень хорош. По сцепным качествам в условиях тех районов шипы превосходят "липучки", – рассказал Солдунов.





Валерий Солдунов председатель Всероссийского общества автомобилистов Лучше шипованная резина справится и в ситуации, если неожиданно ударил заморозок, а асфальт покрылся ледяной коркой. Здесь "липучка" практически бессильна. Шипы в такой ситуации позволят хотя бы тронуться с места.

Использовать шипованные шины в городских условиях может быть некомфортно из-за грохота, который возникает при взаимодействии шипов с асфальтом, отметил в разговоре с Москвой 24 шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев. При этом он подтвердил, что в условиях низких температур без "шиповок" практически не обойтись.

"Лед, которым в такой ситуации покрывается асфальт, шипованная резина способна проколоть. И чтобы колесо хорошо зацепилось, шип должен достаточно надежно входить в ледяную поверхность", – рассказал Бахарев.





Владимир Бахарев автоэксперт Но если мы говорим о супернизких температурах, когда вместо льда мы получаем "снежный асфальт", шип может не отработать. Кроме того, на сухом покрытии такая резина поспособствует увеличению тормозного пути.

Не обойтись без шипов в ситуации, когда автолюбители часто выезжают за город, добавляет Солдунов. На трассе при высоких скоростях этот вид резины способен гораздо лучше удерживать сцепление с дорогой.



Фрикционная резина: достоинства и недостатки

Владимир Бахарев рассказал, что никаких "липучек" на самом деле не существует.

"Не липнет эта резина ни к чему. Фрикционная резина меняет свои свойства в пятне контакта шин за счет определенной формы и глубины самого протектора", – объяснил Москве 24 автоэксперт.





Владимир Бахарев автоэксперт Если мы говорим о том, что эксплуатируем автомобиль больше за городом, на больших ходах и чаще в ранее утро – да, это точно шип. Если наш обычный маршрут пролегает в пределах города, когда вопрос комфорта в виде отсутствия звука от шипов не менее принципиален – это фрикционная резина.

Выбор "липучек" в качестве оптимальной резины для городских условий подтверждает и Валерий Солдунов.

"Она практически не портит дорожное покрытие. Сцепление с асфальтом и снежной жижей, которая на нем образовывается, у "липучек" лучше за счет специального рисунка протектора. За счет этих качеств ее использование в городах в приоритете", – заявил эксперт.





Валерий Солдунов председатель Всероссийского общества автомобилистов Плюс если мы говорим о том, что дороги в городе хорошо убираются, а в Москве, например, с этим проблем нет, нужно понимать, что тормозной путь на асфальте у "липучек" короче. В этом плане приоритет у этих шин и с точки зрения безопасности.

Важно понимать, что принципиальную разницу между типами зимней резины автолюбитель сможет понять, только когда на дороге возникает опасная ситуация, подчеркивает Бахарев. Не нужно допускать инцидентов, когда выбор шин становится критическим параметром выживания, резюмировал автоэксперт.

