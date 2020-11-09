Московских водителей призвали сменить летнюю резину

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Департамент транспорта призвал москвичей сменить резину в связи с изменением погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что этой ночью температура в городе показала отрицательные значения, в связи с чем местами образовалась гололедица. В Дептрансе подчеркнули, что все машины Центра организации дорожного движения были переобуты.
"Не ждите заморозков и снега. Переобуйтесь сейчас и сберегите нервы и время потом", – отметили в ведомстве.
Ранее сменить резину посоветовали автомобилистам Подмосковья из-за снижения среднесуточной температуры воздуха. Сообщалось, что специалисты рекомендуют переобуть автомобиль при температуре ниже +5 градусов.
Призыв сменить резину также прозвучал от научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда. Он сообщил москвичам, что в начале следующей недели в Центральном федеральном округе ожидается похолодание. В частности, ночные температуры упадут на 7–8 градусов, дневные – на 4–6 градусов.
Эксперты рассказали об особенностях смены резины
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