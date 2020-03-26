Эксперт рассказал, когда можно будет "переобуть" машины

17:00
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Директор национального общественного центра безопасности движения (НОЦБД) Сергей Канаев рассказал Москве 24, когда можно сменить зимнюю резину на летнюю. Эксперт также дал совет, на что стоит обратить внимание при выборе шин.
Канаев посоветовал автовладельцам не спешить с заменой резины как минимум до 1 апреля. По его мнению, стоит дождаться последних холодов.
"Даже если это будет не снег, то возможно обледенение. А оно, как мы знаем, как раз самое страшное, когда бьются автовладельцы, так называемый день жестянщика", – отметил эксперт.
Директор центра уточнил, что достаточно всего двух дней минусовой температуры или утренних заморозков, чтобы ситуация на дорогах стала опасной.
Однако летнюю резину можно приобретать уже сейчас. Канаев считает главным условием, чтобы ее технико-эксплуатационные условия были сопоставимы с техническими условиями автомобиля.
"Для легких грузовиков актуальна грузоподъемность, для спортивных машин – это скоростной режим. Для всех остальных – соотношение цены с качеством этой резины", – резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что в столице 31 марта и 1 апреля ожидается существенное похолодание. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха понизится, выпадет снег, возможно временное образование снежного покрова, который быстро растает.
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