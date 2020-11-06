Автомобилистам Подмосковья рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Автомобилистам Московской области рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю из-за снижения среднесуточной температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"В холодное время управление автомобилем осложнено, и на него повышается нагрузка, поэтому следует убедиться в готовности к работе при отрицательных температурах", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что производители шин рекомендуют менять резину уже при среднесуточной температуре плюс 5 градусов.

"В этой ситуации управление автомобилем даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь транспортного средства увеличивается в разы", – говорится в сообщении.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал московских автовладельцев сменить резину. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в ЦФО ожидается похолодание на 7–8 градусов ночью и 4–6 градусов – днем.

В МВД ранее предложили ввести официальный запрет на использование летнего комплекта шин в зимний период, то есть с декабря по февраль. Сообщалось, что проект постановления правительства уже разработан.