Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В выходные, 6 и 7 июля, пассажиров Филевской линии метро вновь ждет закрытие шести станций между "Киевской" и "Кунцевской". Также в эти дни в городе пройдет несколько культурных и спортивных мероприятий. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Закрытие участка Филевской линии метро

Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют для проезда пассажиров 6 и 7 июля.

В эти дни будут недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". При этом станция "Киевская" останется открытой: с нее пассажиры смогут доехать до "Международной" и "Александровского сада", пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" в эти выходные будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Фото: transport.mos.ru

Пока наземный участок Филевской линии закрыт, станции "Киевскую" и "Кунцевскую" свяжут компенсационные автобусы КМ1. Они будут курсировать с промежуточными остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Второй автобусный маршрут, который запустят на эти выходные (КМ2), будет ходить между станциями "Багратионовская" и "Фили".

Компенсационные автобусы будут работать с 5 часов утра до 2 часов ночи следующего дня.

Фото: transport.mos.ru

В связи с реконструкцией голубой ветки метро на западе города временно изменится схема движения. Так, для проезда компенсационных автобусов на участке Большой Дорогомиловской от улицы Раевского до площади Киевского вокзала введут обособленную полосу.

Кроме того, запретят правый поворот с улицы Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала. Проехать на площадь можно будет с улицы Большой Дорогомиловской при движении от Бережковской набережной.

Фото: transport.mos.ru

Также в эти дни запретят останавливаться и парковаться автомобилистам на следующих участках улиц:

Украинский бульвар – от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко;

участок улицы Барклая – от Большой Филевской до улицы Сеславинской;

набережная Тараса Шевченко – парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар;

разворотная площадке в районе дома 2, корпуса 1 по улице Новозаводской.

Футбольный матч

Фото: transport.mos.ru

6 июля из-за проведения футбольного матча за Суперкубок России между столичным "Локомотивом" и питерским "Зенитом" изменится схема движения в районе стадиона "Динамо".

С 6 до 23 часов для автомобилей закроют Трудовую, Дворцовую и Московскую аллеи. А с 15 до 23 часов также будут перекрыты Театральная аллея и Милицейский переулок. В это же время ограничат движение по крайней правой полосе дублера Ленинградского проспекта – между съездом на Московскую аллею и Театральной аллеей.

Съемки фильма и концерт классической музыки

Фото: transport.mos.ru

7 июля на участке Гончарной улицы от дома 17 до дома 3, строения 3 будут вводить временные перекрытия для проведения съемок фильма. Кинодубли длительностью около пяти минут планируют снимать с 7 до 18 часов.



Фото: transport.mos.ru

В этот же день ограничат движение на участке Петровки – от Дмитровского переулка до Театрального проезда. Перекрытие будет действовать с 14 до 18 часов для проведения бесплатного концерта классической музыки "Опера для всех".