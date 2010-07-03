Участок Филевской линии будет закрыт 6 и 7 июля

Фото: Москва 24/ Никита Симонов

Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт для проезда в ближайшие выходные – 6 и 7 июля. Об этом сообщается на портале "Московский транспорт".

Как пояснили представители транспортного комплекса столицы, в субботу и воскресенье для пассажиров будут недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". При этом станция "Киевская" будет открыта: с нее пассажиры смогут доехать до "Международной" и "Александровского сада", пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Отмечается, что "Кунцевская" в эти выходные работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Во время технологического "окна" специалисты планируют продолжить ремонт на путевой инфраструктуре и в технических помещениях станций Филевской линии. Работникам метрополитена предстоит заменить более 400 шпал, установить новые кронштейны контактного рельса, привести в порядок зеленые насаждения и откосы.

Пока наземный участок Филевской линии будет закрыт, станции "Киевскую" и "Кунцевскую" свяжут между собой компенсационные автобусы КМ1. Они будут курсировать с промежуточными остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Второй автобусный маршрут – КМ2 – пройдет между станциями "Багратионовская" и "Фили". 6 и 7 июля компенсационные автобусы будут работать с 05:00 до 02:00 следующего дня.

Подземка вернется к работе в обычном режиме в 05:30 в понедельник, 8 июля.

