На Филевской линии метро восстановлено движение поездов на участке от "Кунцевской" до "Багратионовской". Движение введено в график, сообщает официальный Twitter московского метро.

Ранее на участке между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. Его убрали, но на участке голубой ветки между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" движение приостановили.

Мосгортранс советовал горожанам пользоваться наземным транспортом. До станций "Филевский парк" от "Краснопресненской" ходит троллейбус №66, от станции "Улица 1905 года" – троллейбус №54, от "Шелепихи" – троллейбусы №54, 66, от "Минской" – автобусы №130, 908, от "Славянского бульвара" – автобус №231, от "Полежаевской" – автобус №155, от "Пионерской" – автобус №73.

До метро "Пионерская" от станции "Фили" можно доехать на автобусе №109, от станции "Багратионовская" – на автобусе №109 (остановка на улице Кастанаевская), от станции "Филевский парк" – на автобусе №73, от станции "Кунцевская" – автобусами №135, 178.

