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18:51 (обновлено 28.06.2019 19:27)

Движение на участке Филевской линии метро приостановлено

город транспорт метро

18:51

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Фото: Московское метро

На Филевской линии метро временно нет движения поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская", сообщает пресс-служба столичной подземки.

На участке между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. Угрозы для пассажиров нет. Их призывают пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Восстановить движение планируется в течение 20 минут.

Отмечалось также, что пассажиров в поездах между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" нет, их довезли до ближайших станций.


Ранее в Московском метрополитене сообщили, что несмотря на сильный дождь подземка работает в штатном режиме. На столичных дорогах дежурят более 1,1 тысячи сотрудников и 180 единиц техники Мосводостока.

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город транспорт метро

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