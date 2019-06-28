Движение на участке Филевской линии метро приостановлено

Фото: Московское метро

На Филевской линии метро временно нет движения поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская", сообщает пресс-служба столичной подземки.

На участке между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. Угрозы для пассажиров нет. Их призывают пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Восстановить движение планируется в течение 20 минут.

Отмечалось также, что пассажиров в поездах между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" нет, их довезли до ближайших станций.

На Филёвской линии (4) временно нет движения поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская". Пользуйтесь Арбатско-Покровской (3) линией. — Московское метро (@MetroOperativno) June 28, 2019



Ранее в Московском метрополитене сообщили, что несмотря на сильный дождь подземка работает в штатном режиме. На столичных дорогах дежурят более 1,1 тысячи сотрудников и 180 единиц техники Мосводостока.