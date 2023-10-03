Эксперты рассказали, как защититься от покупки поддельных новинок от Apple

В интернете после презентации новой линейки гаджетов от американской компании Apple появилось множество сайтов, якобы торгующих техникой популярного бренда. Мошенники прибегают к методам социальной инженерии. В результате доверчивые покупатели остаются без денег и без модного яблочного устройства. Рассказываем, как обезопасить себя от аферистов.



Фейковые продавцы

Не успела компания Apple 12 сентября представить новую линейку гаджетов, как на просторах интернета активизировались мошенники. Только за первый осенний месяц появилось свыше 500 сайтов, якобы торгующих яблочными новинками, сообщает газета "Известия". По словам специалиста в области компьютерной безопасности Александра Вураско, у всех этих ресурсов имеются общие отличительные черты.





Александр Вураско специалист в области компьютерной безопасности Обнаруженные нами сайты – классический пример фейкового интернет-магазина. Отличительные черты – отсутствие реального адреса и сведений о продавце (данные об ИП фейковые, а в качестве адреса указана башня в "Москва-Сити" целиком), шаблонная политика обработки персональных данных без сведений об операторе.

Эксперт уточнил, что подобные ресурсы используют популярную схему обмана потребителей. После заказа с жертвой сначала связывается оператор якобы для оформления товара. Он и объясняет, каким образом нужно оплатить покупку, прибегая к социальной инженерии. По словам специалиста, при таком подходе достаточно сложно заблокировать мошеннический ресурс до появления первых жертв и их обращения в правоохранительные органы.

Множество подозрительных предложений появилось и на сайтах бесплатных объявлений. Продавцы утверждают, что у них имеются "новые, не активированные, не вскрытые" iPhone 15 Pro. Гаджеты якобы "привезены из ОАЭ, в наличии все объемы и цвета". Цены начинаются примерно от 120 тысяч и в некоторых случаях перешагивают порог в 200 тысяч рублей.



Не доверять никому?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация с мошенниками, якобы торгующими техникой от Apple, действительно обострилась после презентации нового поколения яблочных гаджетов в сентябре. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В случае с телефонами речь даже не идет о контрафакте. Аферистам намного проще и выгоднее продать жертвам "воздух", отметил эксперт.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Морочиться подделкой никто не будет. То есть вероятность купить ненастоящий телефон минимальна в силу того, что вам, скорее всего, просто ничего не пришлют. Для того чтобы себя уберечь, нужно остерегаться неизвестных или фишинговых сайтов, которые выдают себя за ресурсы крупных компаний.

Что же касается сайтов бесплатных объявлений, то здесь могут встречаться реальные предложения, уточнил Муртазин. "Тут уже вопрос в том, как вы работаете на площадке: нужно смотреть рейтинг продавца, комментарии, по возможности проверять лично. Отталкиваясь от этого, можно делать выводы", – пояснил эксперт.



Отличить контрафактный iPhone можно по нескольким признакам. В первую очередь стоит обратить внимание на качество упаковки . Она должна быть выполнена из плотного мелованного картона и иметь тисненый логотип, а также содержать название модели, серийный номер, IMEI (уникальный идентификационный номер каждого мобильного устройства) и объем накопителя. Кроме того, необходимо оценить сборку самого телефона. Гаджеты Apple, в отличие от подделки, довольно увесистые, краска на них нанесена ровным слоем, а кнопки и клавиши нажимаются плавно. В свою очередь, камера должна делать четкие снимки. Помимо того, через официальный веб-сайт компании необходимо проверить серийный номер телефона . Также нужно обратить внимание на "зашитый" в устройстве IMEI. Он должен совпадать с тем, который указан на коробке и номером на лотке сим-карты. Еще один способ убедиться, что гаджет не является контрафактом, – проверка учетной записи iCloud . Поддельные устройства часто имеют проблемы с входом в нее.



А что с наушниками и часами?

Злоумышленники активно подделывают яблочные часы и наушники, причем последние довольно качественно. По словам Муртазина, визуально их практически не отличить от настоящих.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Самый подделываемый продукт Apple – это AirPods. Более того, некоторые из них сама компания определяет как оригинальные.

То, что злоумышленники хорошо научились подделывать наушники от Apple, Москве 24 подтвердил и техноблогер Валентин Петухов, более известный под псевдонимом Wylsacom. "Это отдельный вид контрафакта, который как будто делали на том же заводе в ночную смену с меньшим контролем качества", – сказал он.

Разобраться с подлинностью часов Apple Watch, по словам Петухова, чуть проще. Даже если подделки в выключенном состоянии выглядят похожими на настоящие, проверить их можно, попытавшись подключить устройство к телефону. Если это контрафакт, то система не определит часы как оригинальные. Помимо того, на новых стикерах появились голограммы, видимые только в свете ультрафиолета, которые подделать очень сложно, заключил блогер.



Степан Жирнов