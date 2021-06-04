Обвиняемого по делу о нападении на геев поймали после побега из Басманного суда

Подозреваемого в нападении на двух геев на Курском вокзале Москвы летом 2019 года задержали после бегства из зала суда. В результате инцидента один из пострадавших погиб. Нападавшего объявили в розыск 1 июня, когда он после перерыва не вернулся на заседание. Дело слушается во второй раз – сначала присяжные его оправдали по эпизоду убийства, после чего освободили из-под стражи в зале суда. Рассказываем подробности произошедшего.



Фото: Басманный районный суд г. Москвы

Сбежал во время перерыва

Обвиняемого по делу о нападении с ножом на двух мужчин Антона Бережного задержали после бегства из Басманного суда Москвы, сообщила пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская. Один из пострадавших в результате конфликта, произошедшего на Курском вокзале в 2019 году, получил ранение и скончался на месте.





Ирина Софинская пресс-секретарь Басманного суда Ввиду установления местонахождения подсудимого Бережного Басманным районным судом Москвы в отношении него удовлетворено ходатайство государственного обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Бережной арестован до 4 августа, розыск в отношении него прекращен.



Бережной самовольно покинул зал суда 1 июня во время перерыва, отключил мобильный телефон и не вернулся на заседание. В тот момент дело слушалось во второй раз. Изначально против него возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Побои". Тогда обвиняемый признал вину в совершении нападения, но заявил, что погибший сам упал на нож.

В итоге по эпизоду убийства в феврале 2020 года присяжные оправдали Бережного, а по второй статье суд приговорил его к одному году и 11 месяцам ограничения свободы за нанесение побоев другу погибшего. В итоге мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Решением присяжных остались недовольны прокурор и представитель потерпевших, которые подали на апелляцию. В результате в сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор. "Уголовное дело передать на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии предварительного слушания", – говорилось в сообщении.

После проведения доследования действия Бережного переквалифицировали со статьи "Убийство" на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". По словам пресс-секретаря Басманного суда, присяжные вернутся к вынесению вердикта 9 июня.



Фото: телеграм-канал Hue

Возмутило поведение?

Инцидент у главного входа на Курский вокзал столицы произошел 29 июня 2019 года. По версии следствия, Бережной с ножом напал на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации – Евгения Ефимова и Романа Едалова. Первый получил легкое ранение, второй – скончался на месте от ножевого ранения. По данным СМИ, Едалов пытался прикрыть собой друга во время потасовки.

Причиной конфликта якобы стало то, что Бережному не понравилось поведение двух мужчин. Позднее Ефимов рассказывал, что нападавший выкрикивал оскорбления по поводу их сексуальной ориентации.





Евгений Ефимов пострадавший С большой вероятностью это связано с ориентацией. Мы были в повседневной одежде. Как вариант – человек следил за нами. Мы шли от ночного клуба.

После вынесения оправдательного приговора представитель потерпевших Артем Лапов заявил, что конфликт спровоцировал Бережной. "Я убежден, что именно такого – кровавого – сценария подсудимый и ожидал", – сказал он.

По словам матери Бережного, перед исчезновением обвиняемый навестил ее. Об этом женщина рассказала телеканалу РЕН.

"Он только зашел. Я единственное, что сказала: "Сына, что ты натворил?" Он примчался, он меня поцеловал. Он мне говорит: "Я боюсь, я тебя больше не увижу", – рассказала она.

Женщина утверждает, что уголовное дело перечеркнуло жизнь ее сына: его уволили с работы, он не смог трудоустроиться и сбежал из суда из-за нервного напряжения. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, Бережнову грозит до 15 лет колонии.

