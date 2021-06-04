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Происшествия

10:42

Суд арестовал обвиняемого в нападении с ножом на мужчин в Москве

суды происшествия

Фото: Басманный районный суд г. Москвы

Обвиняемый в нападении с ножом на мужчин Антон Бережной, который скрылся 1 июня из здания суда, арестован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда столицы, где повторно рассматривается дело.

"Ввиду установления местонахождения подсудимого Бережного Басманным районным судом Москвы в отношении Бережного удовлетворено ходатайство государственного обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала представитель суда Ирина Софинская.

Она добавила, что Бережного арестовали до 4 августа.

Летом 2019 года Бережной напал на двух молодых людей с ножом возле Курского вокзала. Ему якобы не понравилось их поведение в общественном месте. От полученных травм один из пострадавших скончался. Однако в феврале 2020 года присяжные оправдали Бережного. Этот приговор в итоге отменили.

1 июня этого года суд должен был вынести новое решение, но во время перерыва Бережной вышел из здания суда и не вернулся.

В Москве обвиняемый пропал с заседания суда перед вынесением ему приговора

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