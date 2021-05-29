В Москве таксист зарезал человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения таксиста с ножом на человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, между пассажиром такси и его водителем произошел конфликт, в ходе которого таксист нанес оппоненту одно ножевое ранение. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальное подразделение. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

Ранее съемщик квартиры убил женщину и ранил ножом собственника на севере Москвы. По имеющимся данным, инцидент произошел на Ленинградском проекте в доме 5, строении 2. Там пенсионер сдавал в аренду несколько комнат.

Уточняется, что злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.