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24 декабря, 08:00

Спорт

Баланс – всему голова: четыре упражнения для любителей лыж и сноуборда

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский показал упражнения, которые помогут не только быстрее научиться кататься на лыжах новичкам, но и существенно улучшить результат продвинутым.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Зимняя погода скоро вернется в Московский регион. Плюс впереди долгожданные новогодние праздники, и многие традиционно поедут отдыхать за город или на зимние курорты, чтобы покататься там на лыжах, коньках и сноуборде.

Все эти виды спорта объединяет одно (и это не только зима): активная работа мускулатуры ног, корпуса, а также хорошо развитая координация. Для улучшения этих качеств я подобрал комплекс из четырех упражнений. Они будут полезны тем, кто предпочитает зимние виды спорта, летом катается на роликах, велосипеде и не только. В общем, любителям тех направлений, где активно работает мускулатура ног.

Болгарские приседания

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Это упражнение напоминает выпады, за тем исключением, что нога у вас стоит на возвышении, а в нижней точке амплитуды угол в коленном суставе не 90 градусов. Особенностью упражнения является то, что вам нужно постоянно держать равновесие. Благодаря этому в работу вовлекается большое количество мышц-стабилизаторов, плюс активно работают целевые: квадрицепс, ягодицы, мышцы задней поверхности бедра, а также мышцы голени.

  • Встаньте спиной к возвышению (скамья, табуретка, диван).
  • Закиньте одну ногу на возвышение (как на фото). Стопу можно поставить на носок либо положить на тыльную часть (где шнуровка).
  • Вторая нога стоит на полу на таком расстоянии, чтобы в момент опускания в коленном суставе образовался угол 70–80 градусов (такой же, как при приседаниях).
  • Сделайте вдох и медленно опуститесь вниз, в идеале – до образования параллели с полом задней поверхности бедра.
  • На выдохе выпрямите ногу и сделайте второй повтор.
  • Выполните заданное количество повторений на одну ногу, потом сразу на вторую и только потом отдохните полторы-две минуты.

Выполняйте три подхода по 12–20 повторений на каждую ногу.

Ягодичный мостик

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Отличное упражнение для укрепления больших ягодичных и мышц задней поверхности бедра. Эти мускулы активно участвуют при любом виде катания, отвечают за стабилизацию корпуса.

  • Ложитесь лопатками на скамью, либо можно использовать не очень мягкий диван. Важно, чтобы вы не соскальзывали.
  • Ноги расположите на ширине плеч.
  • Плотно упритесь стопами в пол и медленно на вдохе опустите таз вниз.
  • На выдохе поднимите таз вверх, максимально сильно напрягая ягодичные мышцы и мышцы бедер.

Сделайте три подхода по 15–20 повторений.

Приседания на балансировочной подушке

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Это вообще очень интересный и полезный снаряд, на котором можно прекрасно развивать не только всю мускулатуру тела, но и координацию.

  • Встаньте двумя стопами на подушку, но сначала больше ничего не делайте. Ваша задача – поймать равновесие, иначе вы просто упадете.
  • Как только вы почувствуете уверенность, попробуйте сделать приседание – для этого отводите таз назад, вытягивайте руки перед собой, при этом немного наклоняясь вперед.
  • Опускаемся на вдохе.
  • В идеале нужно сесть так, чтобы задняя поверхность бедра была параллельна полу, но можно выполнять амплитуду поменьше, главное – это уверенность.

Медленно, подконтрольно, на выдохе выпрямите ноги и сделайте следующий повтор. Выполните три подхода по 12 раз.

Наклоны на подушке

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Это более сложное упражнение, поэтому для его выполнения рекомендуется сначала просто научиться стоять на одной ноге. Как только вы поймаете равновесие, можно попробовать выполнить непосредственно движение: медленно, максимально подконтрольно, на вдохе начинайте наклонять корпус вперед, при этом вторая нога поднимается вверх.

  • Низко не опускайтесь, достаточно небольшой амплитуды.
  • Движение вниз выполняйте на вдохе.
  • Как только поймете, что ниже опускаться не можете (движение очень сложное), медленно поднимите корпус в исходное положение.
  • Подъем корпуса происходит на выдохе.

Сделайте три подхода от шести повторений.

Все эти упражнения лучше выполнять в комплексе и в той последовательности, как написано в материале. Но также каждое из упражнений можно выполнять в отдельности или разбавить ими привычный для вас тренировочный комплекс.

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