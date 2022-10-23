Как "Динамо" обыграло "Локомотив" в дерби

22 октября "Динамо" одолело "Локомотив" в гостевом матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как динамовцы одержали волевую победу в столичном дерби.



И "Локомотив", и "Динамо" подошли к очной встрече не в лучшей форме. Железнодорожники в этом сезоне вообще, мягко говоря, не блистают. Красно-зеленые выдали худший старт в своей новейшей истории, а в последних шести играх одержали всего одну победу – в предыдущем матче над "Торпедо". Однако даже эти три очка не исправили ситуацию – "Локомотив" поднялся с 14-й на 13-ю строчку в турнирной таблице, все еще серьезно рискуя вылететь из РПЛ.

У "Динамо" все было не так критично, но тоже несладко. По итогам 13-ти туров бело-голубые зависли ровно в середине таблицы, в шести последних матчах одержав всего две победы, трижды проиграв и один раз сыграв вничью. И хотя от тройки лидеров "Динамо" отделяло всего пять очков, гонка за призовые места для подопечных Славиши Йокановича явно встала на паузу.

"Локомотив" выдал идеальное начало дерби, выйдя вперед уже на 28-й секунде. Джирано Керк зацепился за мяч на правом фланге, отдал пас пяткой Дмитрию Живоглядову, тот прорвался по бровке, навесил на дальнюю штангу, а Франсуа Камано чудесным образом головой замкнул эту комбинацию. Однако после невероятно бодрых первых минут игры "Локо" сел в оборону и стал отбиваться уже от атак "Динамо".

Несколько раз Маринато Гилерме приходилось вступать в игру и спасать своих одноклубников. Но после получаса игры гости все же сравняли счет. Дмитрий Баринов сфолил в штрафной на Роберто Фернандесе, за что главный арбитр встречи Павел Кукуян незамедлительно указал на точку. Пенальти точно исполнил Федор Смолов, для которого этот гол стал сотым в чемпионате России. Примечательно, что форвард "Динамо" оказался всего лишь восьмым игроком, который добился подобного результата.

Под конец тайма бело-голубые забили еще один гол. На 37-й минуте Денис Макаров нанес удар по воротам, Гилерме вынес снаряд вбок, но к мячу успел Арсен Захарян, который пробил точно в ближний угол. Однако гол был отменен – дело в том, что в момент взятия ворот Смолов, участвовавший в эпизоде, находился в офсайде.



Тем не менее "Динамо" все же вышло вперед, но уже после перерыва. На 62-й минуте гости заработали стандарт, Захарян исполнил штрафной – мяч после рикошета от защитника "Локо" Тина Едвая проскочил под рукой Гилерме и залетел в сетку. В самой концовке матча динамовцы поставили жирную точку.

Уже в компенсированное время вышедший на замену Максим Ненахов свалил в штрафной также только появившегося на поле Константина Тюкавина. Павел Кукуян без сомнений назначил пенальти. Одиннадцатиметровый на этот раз реализовал Даниил Фомин, установив еще один занимательный статистический факт в матче.

Для полузащитника "Динамо" этот гол стал 17-м забитым подряд пенальти. Фомин повторил таким образом рекорд чемпионата России, единолично принадлежавший экс-игроку "Амкара" Георги Пееву. Динамовцы благодаря этой победе поднялись на шестую строчку и теперь всего на три очка отстают от идущих на втором и третьем месте "Ростова" и "Спартака".

Что до "Локомотива", то железнодорожники после ничьей "Факела" и "Ростова" снова опустились на 14-ю строчку. Более того, красно-зеленые имеют все шансы оказаться на предпоследнем месте таблицы РПЛ в случае победы (крайне маловероятной, но все же) "Химок" над "Спартаком". Помимо катастрофического турнирного положения, "Локо" по-прежнему находится в плачевной ситуации и в других аспектах.

У команды все еще нет главного тренера (хотя и ходят слухи о скором подписании наставника "Нижнего Новгорода" Михаила Галактионова), нет четкого плана действий и развития клуба после ухода части руководства "Локо". Возможно, в ближайший месяц все эти вопросы решатся, но пока будущее железнодорожников выглядит туманным. И если оно не прояснится, ФНЛ может неожиданно пополниться принципиальным московским дерби.