Окно в Европу. Как Арсен Захарян шел к трансферу из "Динамо" в "Реал Сосьедад"

Испанский клуб "Реал Сосьедад" вечером 19 августа официально объявил о подписании контракта с российским футболистом Арсеном Захаряном. Соглашение с 20-летним воспитанником московского "Динамо" рассчитано на шесть лет. По данным СМИ, за Захаряна заплатили 13 миллионов евро плюс бонусы. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов расскажет, как талантливый полузащитник шел к цели проявить себя в Европе.



Фото: twitter.com/Real Sociedad Fútbol

Вряд ли можно назвать другого российского футболиста, которого за последние годы так активно сватали куда-либо за рубеж. Иностранные скауты начали присматриваться к Арсену Захаряну, едва он дебютировал – нет, даже не за основу – за молодежку "Динамо".

В 17 лет об уроженце Самары, без преувеличения, знали во всей Европе: в октябре 2020-го британская газета The Guardian назвала Арсена в числе 60 главных молодых талантов мира. Таким образом, Захарян неожиданно для многих попал в один ряд с воспитанниками мадридского "Реала", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити". Конкретные предложения от топ-клубов стали лишь делом времени.

Конечно, многое зависело и от прогресса Арсена. Но здесь молодой игрок был вне всяких похвал. В дебютном сезоне за основной состав "Динамо" Захарян забил три гола в 13 играх, а в следующем году он помог своему клубу выиграть бронзовые медали Премьер-лиги и был признан РФС лучшим молодым игроком чемпионата. Игра Арсена впечатлила тренерский штаб сборной России, и в сентябре 2021-го полузащитник дебютировал за национальную команду. На международной арене полузащитник тоже не затерялся среди более опытных и мастеровитых коллег, попутно привлекая все больше внимания селекционных отделов европейских топ-клубов.

Вообще, с середины 2021 года, если верить спортивным СМИ, интерес к Захаряну проявляли почти два десятка команд – от дортмундской "Боруссии" до "Манчестер Сити". Но реальные предложения сделали немногие, а те, кто все же дошел до этой стадии, всякий раз сталкивались со всевозможными проблемами. Яркий пример – лето 2022-го, когда Захаряна намеревался подписать лондонский "Челси". Стороны долго улаживали детали сделки, но трансфер в итоге сорвался. Как позднее выяснилось, британская сторона не нашла способов перечислить деньги в условиях наложенных на Россию санкций.



Фото: twitter.com/Real Sociedad Fútbol

Впрочем, Арсен продолжил приносить пользу "Динамо" в ожидании более подходящих и предметных предложений. Вместе с другим талантливым молодым игроком бело-голубых Константином Тюкавиным Захарян стал основой атакующей силы столичного клуба. Даже во время не самого удачного прошлого сезона в исполнении бело-голубых Арсен все равно был одним из немногих светлых пятен московской команды и отметился пятью голами в 37 играх за клуб. Поэтому в нынешнее летнее трансферное окно европейские гранды вновь начали охоту за Захаряном.

СМИ писали, что подписать полузащитника пытался итальянский "Лацио". Позднее в стане римлян заявили, что действительно хотели заполучить российского футболиста, но не сумели договориться об условиях. Следующими в списке желающих стали голландские "Аякс" и ПСВ, но и здесь стороны вновь не сумели прийти к соглашению.

Удачливее всех оказался испанский "Реал Сосьедад". Клуб из Сан-Себастьяна, как утверждает главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, предложил "Динамо" за переход российского игрока 13 миллионов евро с бонусами. В течение последней недели испанцы пытались урегулировать детали контракта с самим Захаряном. Наконец, в пятницу сторонам удалось найти компромисс, и в субботу россиянин отправился на медосмотр в Испанию. Вечером того же дня "Реал" объявил о подписании контракта на шесть лет – эпопея с переездом Арсена закончилась успехом.

Примечательно, что Захарян станет уже третьим российским футболистом в истории Сан-Себастьяна. В 1990-2000-е за "Реал Сосьедад" выступали Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов, которые выиграли с клубом серебряные медали чемпионата Испании. Получится ли у Захаряна повторить или даже превзойти этот результат, сказать сложно. Но то, что теперь перед Арсеном открылись перспективы совсем иного уровня, можно заявить однозначно.