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Спорт

10 сентября, 02:00

Матч упущенных возможностей. Россия со скрипом обыграла Казахстан в отборе Евро

спорт

9 сентября сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу обыграла команду Казахстана. Встреча закончилась со счетом 1:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему этот поединок оказался тяжелее игры против шотландцев и как российские футболисты оказались в шаге от Евро.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

На этой неделе наша сборная одержала очень важную победу – одолела шотландцев, которые считались главными соперниками российской команды за выход в финальный этап чемпионата Европы. Однако после той игры стало понятно – не так страшен черт, как его малюют. А еще то, что Россия почти обеспечила себе путевку на Евро. Оставалось одолеть Казахстан – и догнать российскую сборную было бы уже почти нереально. Но обыграть команду Михала Билека оказалось не так просто.

С первых минут казахстанцы заперлись в собственной штрафной. В то же время у российских футболистов не получалось создавать что-то внятное впереди – оборона гостей успешно разрушала все атаки еще на подходе к штрафной. Первый по-настоящему опасный удар случился лишь на 23-й минуте – после паса Артема Дзюбы мимо ворот пробил Антон Миранчук. А первое попадание в створ от подопечных Станислава Черчесова последовало десять минут спустя: Александр Головин зарядил с линии штрафной прямо по центру ворот – Дмитрий Непогодов перевел мяч на угловой. В итоге этот удар оказался единственным в створ в первом тайме.

Казалось, что победа над сборной Шотландии должна придать российской команде сил, но вышло совсем наоборот. Отечественные футболисты выглядели так, будто бы только что отыграли целый матч и их сразу выпустили играть второй. Большое количество брака, в лучшем случае – удары по воробьям, в худшем – потеря мяча еще в центре поля. Отчасти виной тому стали тренерские перестановки. На поле, если сравнивать с составом против шотландцев, вышли "новички" Ильзат Ахметов, Денис Черышев и Антон Миранчук. И все три замены не сработали.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Во втором тайме Черчесов не выдержал – убрал эту троицу и выпустил Федора Кудряшова, Алексея Ионова и Романа Зобнина, тем самым полностью восстановив состав на поединок в Глазго. И игра, пусть и не сразу, стала налаживаться. На 79-й минуте едва не забил Федор Кудряшов. Магомед Оздоев навесил в штрафную, и игрок "Сочи" пробил рядом со штангой. А спустя пять минут Россия могла выходить вперед после удара Юрия Жиркова. Андрей Семенов сделал заброс, Артем Дзюба принял мяч в штрафной, скинул на Жиркова, а тот пробил прямо во вратаря.

Но команда Черчесова все же смогла дожать казахстанцев и вымучить победу в матче. На 89-й минуте наша сборная заработала штрафной на левом фланге. Александр Головин навесил со стандарта, а Марио Фернандес переиграл защитников гостей и головой отправил мяч в сетку. Голкипер сборной Казахстана среагировал на этот удар, но не смог его парировать. Победа в этом матче позволила увеличить отрыв от команды Билека до восьми очков. Теперь сборная России имеет в своем активе 15 баллов. Бельгия в параллельном матче разнесла Шотландию и у нее 18 очков.

Таким образом, команда Станислава Черчесова оказалась буквально в шаге от выхода на Евро-2020. На первое место в группе можно не рассчитывать: вряд ли нашей сборной удастся победить в ответной встрече Бельгию – уж слишком хороши "красные дьяволы". Главные соперники, которые могут посягнуть на оставшуюся путевку в финальную стадию ЧЕ – это Казахстан и Кипр. Первых российские футболисты уже обыграли в обоих матчах, вторых – пока лишь однажды (и будем надеяться, что получится снова). Что касается Шотландии, то при нынешнем ее состоянии наша сборная просто обязана побеждать команду Стива Кларка у себя дома. Ну а про Сан-Марино вы и сами все знаете.

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Фехретдинов Тимур

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