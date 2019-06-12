Россия одолела Кипр в отборочном матче Евро. Забили один гол, но могли десять

Во вторник сборная России провела очередной матч отборочного этапа Евро-2020, на этот раз против команды Кипра. Наши футболисты выиграли поединок со счетом 1:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, из-за чего победа показалась вымученной и почему все еще рано радоваться успехам российской сборной.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Всего три дня назад сборная России в Саранске громила Сан-Марино, и вот настала очередь следующего соперника по отборочному этапу – команды Кипра. Последний раз с этой сборной в рамках официальных матчей россияне играли больше десяти лет назад – на отборе к чемпионату мира 1998 года. Тогда поединок закончился вничью – 1:1. Но какое это имеет значение, если в заявке сборной России на сегодняшний матч были футболисты, которые на тот момент еще даже не родились.

Гораздо важнее было то, что из себя представляет сборная Кипра сейчас. В стартовом матче отборочного турнира Евро-2020 киприоты абсолютно ожидаемо победили Сан-Марино, затем тоже вполне ожидаемо проиграли Бельгии и после уступили в упорной борьбе сборной Шотландии. В общем-то, никаких сюрпризов команда Кипра не припасла. Но тем самым оставила все вопросы о своих возможностях на очное противостояние.

Что касается статуса-кво России, то на отборочном этапе главным соперником за выход из группы для нас изначально была сборная Шотландии. Но в календаре игры с подопечными Стива Кларка оказались уготованы напоследок. А пока что все команды, с которыми встречалась наша сборная, были либо очевидно сильнее (как Бельгия), либо очевидно слабее (как Казахстан и Сан-Марино). Поэтому было очень важно определить, какое место в этой системе координат занимает команда Кипра.

И в матче в Нижнем Новгороде сборная России показала, что она все-таки выше классом. С первых минут наши футболисты стали активно действовать впереди, прижимая сборную Кипра и организуя колоссальное давление на ворота соперника. Но тут же появились проблемы: если в поединке с Сан-Марино залетало все и вся, то чтобы забить киприотам, нужно было сильно постараться. А реализация у команды Станислава Черчесова в этот вечер хромала жутким образом.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Уже на второй минуте российские футболисты могли открывать счет: Александр Головин прорвался в штрафную и мог скидывать на Артема Дзюбу. Но киприотский защитник успел заблокировать пас. На восьмой и десятой минуте случились два похожих момента: после навеса Головина – сначала с углового, затем с игры – Дзюба неточно пробил головой по воротам. На 16-й минуте ассистировал уже Магомед Оздоев. Дзюба каким-то чудом угодил мячом прямо в руки вратарю.

Наконец на 19-й минуте удалось забить гол. После скидки Головина мяч в сетку отправил Алексей Ионов. Правда, до этого в офсайд угодил Антон Миранчук, который и отдавал пас на Александра, и судья не засчитал взятие ворот. На 24-й минуте Урко Пардо ошибся на выходе во время стандарта, и Марио Фернандес попытался воспользоваться моментом, но его удар был заблокирован. А на 26-й минуте наши футболисты забили второй гол из офсайда. На этот раз в положение "вне игры" залез Ионов.

На 32-й минуте голкипер сборной Кипра вновь допустил ошибку на выходе и оказался отыгран. Ионову нужно было просто попасть в пустые ворота, но его удар головой прошел над перекладиной. А спустя три минуты российские футболисты устроили атаку, где можно было забивать как минимум дважды. Но сначала свой шанс упустил Головин, а затем промазал Фернандес. Тем не менее, голу суждено было случиться. На 38-й минуте отличился Алексей Ионов. Роман Зобнин на левом фланге скинул на Федора Кудряшова, тот прошел до лицевой линии, отпасовал назад на Ионова, а 20-й номер сборной России вколотил мяч в сетку.

Однако этим голом все и ограничилось. И это несмотря на то, что во втором тайме опасных моментов у сборной России было едва ли не больше, чем в первом. На 51-й минуте Ионов мог оформлять дубль, но спас голкипер команды Кипра. А на 69-й минуте все тот же Ионов отдавал пас на Дзюбу, однако у форварда "Зенита" не получилось подстроиться под мяч. Спустя пять минут подопечные Станислава Черчесова организовали великолепную комбинацию. Но завершить ее должным образом не сумели.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Последняя пятнадцатиминутка выдалась самой жаркой. Сначала Головин выходил один на один, но неудачно обработал мяч. Затем вышедший на замену Алексей Миранчук весьма неточно пробил с близкой дистанции после паса Дзюбы. Через минуту ситуация отзеркалилась: Миранчук подавал с фланга, а уже Дзюба в штрафной не смог нормально распорядиться мячом. Незадолго до финального свистка Артем вновь умудрился пробить точно в руки вратарю. В итоге игра так и закончилась с минимальным счетом.

Теперь остается ждать 6 сентября. Именно тогда российская сборная сыграет с шотландцами. От исхода этой встречи во многом зависит, получится ли у нашей команды пробиться на Евро-2020. Пока что все складывается достаточно хорошо. Россия идет на втором месте в группе, отставая от Бельгии на три очка и имея такой же отрыв от Казахстана и Шотландии. И будет великолепно, если все так и останется. Но впереди еще шесть матчей, и ситуация может поменяться. Так что радоваться еще рано. Но и напрягаться, как пел Александр Пушной, не надо.