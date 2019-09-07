Евро все ближе: как Россия обыграла Шотландию в отборе ЧЕ-2020

6 сентября сборная России в рамках отборочного этапа чемпионата Европы на выезде обыграла команду Шотландии. Поединок в Глазго закончился со счетом 2:1 в пользу отечественных футболистов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как подопечным Станислава Черчесова удалось переломить игру и почему эта победа вплотную приблизила российскую сборную к выходу на Евро.

Фото: Григорий Дукор/ТАСС

На отборочном турнире чемпионата Европы сборная Шотландии считалась главным соперником России за выход в следующую стадию ЧЕ. И это было абсолютно логичным. Бельгия – на совсем недосягаемой высоте, Сан-Марино – на совсем недосягаемом дне, а вот с остальными нужно уже разбираться. Из тройки Кипр-Казахстан-Шотландия сильнее выглядели последние. На момент старта отборочного турнира шотландцы находились на 38 месте в рейтинге ФИФА – на 10 позиций выше нашей сборной. И гораздо выше Кипра и Казахстана.

Куда более важным было то, что капитан сборной Шотландии – один из лучших защитников мира прямо сейчас, игрок "Ливерпуля" Эндрю Робертсон. Да, по матчу с Египтом на домашнем мундиале мы знаем, что один футболист не может решать все. Но помимо Робертсона, в сборной почти половина состава – это довольно талантливые игроки, выступающие в Английской премьер-лиге: Скотт Мактоминей, Райан Фрейзер, Джон Макгинн и другие.

Однако сборная Шотландии на отборочном турнире Евро стартовала с разгромного поражения Казахстану. Дальше была неуверенная победа на Сан-Марино (2:0), едва не упущенная победа над Кипром (2:1) и снова крупный проигрыш – на этот раз от Бельгии (0:3). Но нестабильная игра шотландцев была не единственной проблемой. В мае в сборной сменился главный тренер – на место Алекса Маклиша пришел бывший наставник "Килмарнока" Стив Кларк. Так что строить какие-то прогнозы по битве Шотландии и России за путевку на Евро было весьма проблематично. Оставалось лишь дождаться очного противостояния.

Игра в Глазго изначально пошла по сценарию хозяйской команды. Шотландцы уверенно шли в атаку, контролировали мяч и всячески "душили" сборную России. И уже на десятой минуте забили гол. Райан Фрейзер навесил с левого фланга, Оливер Макбарни потянулся и не достал мяч. Но, вероятно, смутил Гилерме, потому что голкипер сборной России неловко отбил снаряд перед собой – прямо на Джона Макгинна, которому оставалось лишь спокойно закатить мяч в полупустые ворота.

Но подопечные Станислава Черчесова не стали расклеиваться и постепенно перехватили инициативу. На 40-й минуте это вылилось в ответный мяч. Сборная России организовала быструю атаку, Александр Головин оказался в штрафной, отдал передачу на Артема Дзюбу, а тот отправил снаряд в сетку. Второй тайм наша команда сразу же начала с закрепления успеха, который случился до перерыва. На 49-й минуте Головин устроил неплохой сольный проход, однако удар игрока "Монако" оказался неточен.

Фото: Григорий Дукор/ТАСС

На 59-й минуте сборная России все же вышла вперед. Алексей Ионов вырезал отличную передачу на Головина, тот отдал пас в центр, а комбинацию замкнул вечно молодой Юрий Жирков. После забитого мяча отечественные футболисты некоторое время утюжили защиту шотландцев и каким-то чудом не забили третий мяч. На 63-й минуте Жирков с лицевой вернул мяч в штрафную, Марио Фернандес пробил головой – снаряд после касания голкипера угодил в перекладину. Спустя полторы минуты Магомед Оздоев едва не забил после рикошета – мяч попал в штангу. А последующий угловой мог оказаться результативным, окажись удар Дзюбы головой немного точнее.

Затем игра чуть подуспокоилась, шотландцы изредка пытались выбраться в атаку и сравнять счет, но до серьезных моментов дело так и не дошло. Зато под конец матча сборная России получила великолепный шанс забить третий мяч. Провалилась оборона Шотландии, наши футболисты атаковали четыре в два. Артем Дзюба отдал пас на Александра Ерохина и тот катнул мяч в угол. Но удар оказался недостаточно сильным – защитник успел вынести снаряд с ленточки.

Тем не менее сборная России довела матч до победного, и это самое главное. Сейчас команду Станислава Черчесова отделяет всего три очка от первого места, на котором расположилась Бельгия. Вряд ли стоит уповать на то, что нашей сборной удастся опередить "красных дьяволов". Однако российские футболисты создали отличный задел для того, чтобы выйти в финальный этап Евро со второй строчки.

Теперь важно скоропалительно не растерять это преимущество, учитывая, что уже в понедельник России предстоит сыграть с Казахстаном. В первом матче наша команда обыграла их с разгромным счетом. Но кто знает, какие сюрпризы могут ждать отечественных футболистов в ответной встрече.