Как российские хоккеисты завоевали бронзу молодежного чемпионата мира

Хоккеисты сборной России на молодежном чемпионате мира в Ванкувере обыграли команду Швейцарии и стали обладателями бронзовых медалей турнира. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, почему исход игры оказался вполне закономерным и какие выводы можно сделать по итогам МЧМ.

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

Первый период матча за третье место почти полностью прошел под диктовку сборной России. Наши хоккеисты создавали давление на чужой половине площадки, в то же время не давая атаковать швейцарцам. Это вынуждало соперника допускать ошибки, что едва не привело к голу уже на второй минуте. Вратарь сборной Швейцарии Лука Холленштайн чуть не закатил шайбу в свои ворота после отскока от борта, но в последний момент успел остановить снаряд.

Но следующая ошибка швейцарского голкипера не заставила себя ждать. И на этот раз она уже привела к голу. На пятой минуте Иван Морозов прошел по левому флангу и скинул направо Кириллу Слепцу. Тот решил сыграть красиво и забросил шайбу прямо в "домик" Холленштайну. На 14-й минуте российская сборная смогла организовать еще одну голевую атаку, причем будучи в меньшинстве. Василий Подколзин отдал пас на Никиту Шашкова. Игрок "Сибири" прорвался по правому краю и забросил шайбу в дальний угол.

Второй период оказался не в пользу сборной России. На 25-й минуте Симон Ле Культр щелкнул от синей линии, Петр Кочетков отбил, но на добивании оказался Валентин Нуссбаумер, который переправил шайбу в сетку. На 33-й минуте сборная России снова увеличила отрыв до двух голов. Александр Романов сделал длинную передачу на Григория Денисенко, сделавшего пас в центр. А там уже был Клим Костин, который бросил шайбу точно в девятку.

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

Однако радость была недолгой. На 36-й минуте швейцарцы снова сократили разрыв. Провалилась в обороне сборная России, и Кочетков вынужден был совершить несколько сейвов. Правда, никто из полевых игроков не помог своему голкиперу, и в конце концов Янник Брюшвайлер затолкал шайбу в ворота российской команды. В последние минуты периода швейцарские хоккеисты прибавили настолько, что Валерию Брагину пришлось брать тайм-аут. Но выстоять все же удалось.

Третий период остался за российской командой. На 47-й минуте Кирилл Слепец отобрал шайбу в своей зоне, молниеносно убежал в атаку и переиграл один на один Холленштайна, снова отправив швейцарскому голкиперу шайбу между щитков. А на 58-й минуте Слепец оформил хет-трик и поставил точку в матче. Кирилл убежал в атаку и забросил шайбу в пустые ворота. Однако не менее, а то и более важным игроком этого периода, да и всего матча, стал Петр Кочетков. Вратарь сборной России уверенно тащил все удары соперников и в значительной мере помог команде одержать победу над швейцарцами.

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

Итог игры выглядит более чем справедливым. Российские спортсмены оказались сильнее швейцарцев по количеству созданных и реализованных моментов, а также допустили меньше брака в атаке и ошибок в обороне. Проще говоря, сборная России показала более высокий класс по сравнению с командой Швейцарии. Положительный для нас результат могло испортить лишь изрядное число удалений, особенно в концовке встречи. Но слаженная игра в защите и спасения Кочеткова сделали свое дело.

Таким образом, даже несмотря на проигранный матч против американской сборной, российская команда заканчивает молодежный чемпионат мира в Канаде на мажорной ноте. Бронзовые медали – абсолютно заслуженный результат. Конечно, печально, что не получилось большего, зато этот турнир явил миру (в первую очередь, скаутам клубов Национальной хоккейной лиги) множество молодых, но неизвестных ранее талантливых спортсменов – от Петра Кочеткова и Александра Романова до Василия Подколзина и Кирилла Слепца. Будем надеяться, что все они через несколько лет дорастут до взрослой сборной и будут завоевывать медали уже высшей пробы.

Тимур Фехретдинов