Сборная России проиграла битву за финал МЧМ американцам. Не хватило миллиметров

В ночь с 4 по 5 января в канадском Ванкувере состоялись полуфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная России встречалась с командой США и проиграла со счетом 1:2. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, как прошел этот поединок и почему наша сборная уступила американцам.

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

После матча со сборной Словакии в четвертьфинале, где наши хоккеисты обыграли своего соперника со счетом 8:3, было некое ощущение эйфории. 4:0 уже после одиннадцати минут, полное доминирование на льду. Но при всем уважении к команде Эрнеста Бокроша его хоккеисты полностью провалили первую половину и оказались лишь мальчиками для битья. Настоящая битва была впереди – полуфинал с США, который вполне тянул на решающий поединок турнира.

Несмотря на то, что американцы в очной встрече с теми же словаками одержали победу лишь со счетом 2:1, это абсолютно ничего не значило. Главным было то, что команда Майка Хастингса оказалась самой дисциплинированной на МЧМ. То есть американские хоккеисты меньше всего удалялись, а следовательно, и больше играли с численным преимуществом. И в матче с Россией это было определенным козырем. Еще одним джокером был 17-летний нападающий Джек Хьюз – игрок, которому уже прочат первое место на следующем драфте НХЛ.

Подопечные Валерия Брагина гораздо активнее начали встречу против сборной США, имея больше моментов для того, чтобы выйти вперед. И у наших хоккеистов почти получилось. На восьмой минуте Дмитрий Саморуков щелкнул от синей линии, шайба попала в Никиту Шашкова и отрикошетила в ворота. Но судьи после видеоповтора отменили этот гол.

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

В итоге первыми забили все-таки американцы. На 15-й минуте Логан Кокерилл смог прорваться по левому флангу, отдал в касание на пятак, после чего Оливер Вальстрем расстрелял ворота Петра Кочеткова. За оставшееся время в первом периоде российские хоккеисты не успели отыграться. А концовку стартовой двадцатиминутки еще и омрачила массовая стычка. После сирены на перерыв Дилан Сэмберг крайне жестко толкнул Дмитрия Саморукова, спровоцировав драку.

Второй период начался с еще одной шайбы в ворота нашей сборной. На 23-й минуте американцы оказались в большинстве после удаления Виталия Кравцова и смогли воспользоваться этим. Команда США разыграла длительную комбинацию, которую замкнул Саша Хмелевски. В середине игры показалось, что российская сборная "поплыла". Значительно выросло количество брака и ошибок в обороне.

Однако затем случился перелом. На 34-й минуте Григорий Денисенко перехватил пас у своих ворот, убежал в атаку по правому флангу, а затем мощно и при этом филигранно бросил в ближнюю девятку. После этого гола российская сборная взяла инициативу в свои руки и прижала американцев к собственным воротам. Правда, отыграть еще одну шайбу у подопечных Валерия Брагина так и не получилось.

Фото: ТАСС/Эндрю Чан

В начале третьего периода россияне оказались в численном преимуществе. Едва не отметился голом Клим Костин, но защитник сборной США Фил Кемп вытащил шайбу с линии ворот – все решили считанные миллиметры. Пожалуй, именно эта ситуация стала одной из ключевых в заключительном отрезке матча. Не дотянись американский игрок, и вполне возможно, что поединок перешел бы в овертайм. А там уже были возможности развернуть результат в свою пользу.

С другой стороны, этот же момент наглядно показал, насколько мало не хватило "красной машине" для победы. Сборные России и США были равны практически по всем показателям. Однако у команды Валерия Брагина оказалось недостаточно мастерства и везения для того, чтобы дожать соперника и добиться своего. Тем не менее наши хоккеисты еще сыграют в матче за третье место со сборной Финляндии или Швейцарии. И уж в этой игре россияне обязаны побеждать. Ведь кто бы ни оказался конкурентом в борьбе за бронзу, он нам по силам.

Тимур Фехретдинов