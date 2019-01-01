Россия обыграла Канаду и вышла в плей-офф МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею до 20 лет обыграла команду Канады на чемпионате мира.

Заключительная встреча группового этапа завершилась со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Валерия Брагина вышли в четвертьфинал турнира, заняв первое место в группе А.

В составе победителей отличились Григорий Денисенко и Павел Шэн. При этом сборная России уступала по ходу встречи. Россияне набрали 12 очков, победив во всех матчах.

Канадцы стали вторыми (9). Третье место заняла сборная Чехии (5), тчетвертое – Швейцария (4). В 1/4 финала Россия сыграет со Словакией.