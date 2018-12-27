Каковы шансы России на молодежном ЧМ по хоккею

В среду в Канаде начался молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России начнет выступление на этом турнире с игры против Дании, которая состоится в ночь с 27 на 28 декабря. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, сможет ли наша команда побороться за золотые медали и почему не стоит строить завышенные ожидания.

Фото: JONATHAN HAYWARD/PA Images/TASS

В нынешнем чемпионате тяжело спрогнозировать, какое место на турнире займет Россия. Сейчас в составе нашей молодежки нет очевидных лидеров или нереальных талантов, как это было в 2011 году. Несмотря на то, что шансы российских хоккеистов тогда многие эксперты оценивали тоже не слишком высоко, в той сборной были Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и Евгений Кузнецов, которые на тот момент уже имели достаточно практики в клубах Континентальной хоккейной лиги, а едва ли не ключевым игроком был Дмитрий Орлов, к тому времени уже игравший в "Вашингтоне".

Главной звездой в составе нашей сборной должен был стать Андрей Свечников. На драфте НХЛ в июне этого года под общим вторым номером его выбрал клуб "Каролина Харрикейнз". Если вы не так хорошо знакомы с системой отбора новичков в главной североамериканской лиге, это значит две ключевые вещи: а) Свечников оказался в тройке самых талантливых хоккеистов 2018-го, по мнению североамериканских скаутов; б) "Каролина" получила права на игрока, в случае, если он захочет выступать в НХЛ.

А Свечников захотел. Для форварда, который начинал свою юниорскую карьеру в США, а затем перебрался в Канаду, игра в Национальной хоккейной лиге была если не мечтой всей жизни, то логичным повышением в карьере и шансом по-настоящему проявить себя. Однако с другой стороны, переход в НХЛ сыграл с ним злую шутку. Потому что перед МЧМ "Каролина" приняла принципиальное решение – не отпускать игрока на турнир.

В отсутствие Свечникова тем, на кого возложили самые большие надежды, оказался нападающий "Трактора" Виталий Кравцов. Его на том же драфте НХЛ под общим девятым номером выбрал "Нью-Йорк Рейнджерс". Но вместо отъезда за океан Кравцов решил еще на год подписать контракт с "Трактором". Сам игрок позднее объяснил это тем, что не хотел в случае непопадания в заявку "Рейнджерс" и отсутствия практики выступать в Американской хоккейной лиге – втором по силе турнире в США и Канаде.

Между тем Кравцов вовсе не оставил идей уехать в НХЛ. Отправиться в Нью-Йорк нападающий может уже через год. Правда, хватит ли ему опыта в КХЛ, чтобы блеснуть на молодежном чемпионате мира и тем самым получить вызов в американский клуб – большой вопрос. Вместе с Дмитрием Саморуковым из клуба "Гелф Сторм" (это команда из юниорской хоккейной лиги Онтарио) Кравцов будет на МЧМ альтернативным капитаном.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

А вот основным капитаном назначен Клим Костин. 19-летний форвард должен был оказаться на первых местах прошлогоднего драфта НХЛ, однако получил травму и был выбран лишь под 31-м номером. Игрока задрафтовал "Сент-Луис", но в основу молодой нападающий так и не пробился и отправился играть в "Сан-Антонио Рэмпэйдж", фарм-клуб "Сент-Луис Блюз" из АХЛ. Костин имеет достаточно опыта на международных соревнованиях. Он выступал и на юниорском чемпионате мира 2016 года и на прошлом МЧМ.

Что касается остальных, то особенно можно выделить Александра Алексеева и Александра Хованова, которые успешно выступают в юниорских канадских лигах, а также Павла Шэна ("Салават Юлаев"), Степана Старкова ("Сочи"), Александра Романова (ЦСКА) и лучшего бомбардира летнего юниорского Кубка Глинки Василия Подколзина ("СКА-Нева"). Последнего называют в числе тех, кто должен стать открытием этого чемпионата. Будем надеяться, что 17-летний форвард сможет оправдать эти надежды.

На тренерском мостике у нашей команды практически без изменений: наставником сборной в седьмой раз (и в пятый раз подряд) назначен Валерий Брагин. В некотором смысле это даже играет на руку – более опытного тренера на молодежном чемпионате мира не найти. Тем более, что помогать ему будет Олег Знарок – человек, долгое время работавший со сборной России, пусть и взрослой. Однако обратная сторона медали заключается в том, что каких-то прорывных идей от Брагина и Знарка ждать не стоит. Тем более с таким полуэкспериментальным составом.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Скорее всего, нас ждет примерно тот же хоккей, какой был в исполнении российской команды на предыдущем молодежном чемпионате мира: напористый и весьма энергичный, но с периодическим недостатком опыта и техники. Если это действительно так, то маловероятно, что стоит ждать высоких результатов. Так или иначе, фавориты турнира – точно не Россия. Однако выделить возможных победителей МЧМ крайне сложно.

Примерно равные шансы имеют Чехия, Финляндия, Швеция, США и Канада. Последние, к слову, начали турнир с катастрофического разгрома сегодняшнего соперника России, сборной Дании – 14:0. Но подобный счет не должен вводить в заблуждение, как и не должен будет вводить в заблуждение результат игры нашей сборной с датчанами. Все решит плей-офф, куда Россия выходить обязана. А насколько далеко удастся пройти нашим хоккеистам, мы узнаем всего через неделю.

Тимур Фехретдинов