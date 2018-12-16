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16 декабря, 23:40

Матч Россия − Финляндия собрал рекордное число зрителей

спорт

16 декабря, 23:40

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Более 70 тысяч зрителей собрались на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге во время хоккейного матча Россия − Финляндия. Такие данные опубликовала на своем сайте ФХР. Отмечается, что это стало новым рекордом посещаемости для российского и советского хоккея.

Как уточнили в российской Федерации хоккея, на матче Кубка Первого канала между сборными РФ и Финляндии присутствовал 71 381 зритель. Кроме того, на концертах, развлекательных мероприятиях Hockey Classic Fest и на самой игре 16 декабря побывало более 80 тысяч болельщиков.

Организаторы уверены, что это не предел. "Если бы у нас был стадион на 120 тысяч человек, мы бы собрали 120 тысяч и смогли бы побить мировой рекорд", − заявил глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Специально для матча домашнего этапа Еврохоккейтура футбольный стадион на Крестовском острове переоборудовали в хоккейную арену. В ходе работ поле укрыли настилами, а по центру смонтировали холодильную систему. Оставшееся до стационарных трибун пространство заполнили временными сидячими местами, что и помогло установить новый рекорд посещаемости. Предыдущий рекорд − в 55 тысяч зрителей − принадлежал "Лужникам". Его зафиксировали во время матча сборных СССР и Швеции еще в далеком в 1957 году.

16 декабря сборная России по хоккею разгромила финнов со счетом 5:0 и стала победителем Кубка Первого канала. Благодаря этой победе российские хоккеисты удержали лидерство в общем зачете Еврохоккейтура.

спорт

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