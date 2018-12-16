Российские хоккеисты разгромили финнов в матче Кубка Первого канала

Российские хоккеисты нанесли сокрушительное поражение сборной Финляндии в матче Кубка Первого канала − российского этапа Еврохоккейтура. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
Сначала шайбы в ворота соперников забросили Кирилл Капризов, Василий Токранов и Никита Нестеров. Затем отличились Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.
В результате, российская сборная выиграла все три матча на домашнем этапе Еврохоккейтура. Россияне не только заняли первую позицию на Кубке Первого канала, но и удержали лидерство в общем зачете Еврохоккейтура.
Чтобы провести эту встречу, футбольный стадион переоборудовали под хоккейную арену. Ее вместимость превышает 60 тысяч зрителей.
Ранее в этот же день шведы одержали победу над чехами в матче Кубка Первого канала по хоккею, который проходил в Москве на "ЦСКА-Арене". Встреча завершилась со счетом 3:2. По результатам игры сборная Швеции набрала четыре очка.
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