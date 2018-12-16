Шведы обыграли чехов в матче Кубка Первого канала по хоккею

Сборная Швеции по хоккею одержала победу над соперниками из Чехии в матче заключительного, третьего тура Кубка Первого канала.
Встреча проходила в Москве на "ЦСКА-Арене" и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу шведов.
Первыми шайбы в ворота противника забросили игроки сборной Чехии Томаш Зогорны (на 14-й минуте матча) и Патрик Здрагал (на 29-й минуте). Шведы ответили на это дублем Эмиля Ларссона (на 30-й и 35-й минутах).
Победу сборной Швеции принес нападающий Микаэль Линдквист. Он забросил решающую шайбу за три минуты до конца основного времени игры.
Шведы, одержавшие первую победу на российском этапе Евротура, набрали четыре очка. Чехи получили два балла и заняли на Кубке Первого канала итоговое четвертое место.
В заключительном матче Кубка Первого канала встретятся сборные РФ и Финляндии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.