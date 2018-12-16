Шведы обыграли чехов в матче Кубка Первого канала по хоккею

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сборная Швеции по хоккею одержала победу над соперниками из Чехии в матче заключительного, третьего тура Кубка Первого канала.

Встреча проходила в Москве на "ЦСКА-Арене" и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу шведов.

Первыми шайбы в ворота противника забросили игроки сборной Чехии Томаш Зогорны (на 14-й минуте матча) и Патрик Здрагал (на 29-й минуте). Шведы ответили на это дублем Эмиля Ларссона (на 30-й и 35-й минутах).

Победу сборной Швеции принес нападающий Микаэль Линдквист. Он забросил решающую шайбу за три минуты до конца основного времени игры.

Шведы, одержавшие первую победу на российском этапе Евротура, набрали четыре очка. Чехи получили два балла и заняли на Кубке Первого канала итоговое четвертое место.

В заключительном матче Кубка Первого канала встретятся сборные РФ и Финляндии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря.