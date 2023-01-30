Актер Фидаров пообещал при встрече побить Артура Смольянинова

Актер Сослан Фидаров, который участвует в спецоперации по защите ЛДНР, пообещал побить бывшего коллегу по фильму "9-я рота" Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом) за высказывания о России. Ранее тот в интервью заявлял, что ему "наплевать" на Родину, а также был оштрафован за дискредитацию российской армии. Рассказываем подробности конфликта.



"Я тебя сильно буду бить"

В субботу, 28 января, в телеграм-каналах появилось видеообращение участвующего в СВО актера Сослана Фидарова. Ролик, записанный в окопе, он адресовал своему бывшему коллеге по фильму "9-я рота" Артуру Смольянинову (признан в РФ иноагентом). Фидаров пообещал побить уехавшего из страны артиста за заявления о том, что ему безразлично будущее России.





Сослан Фидаров актер Артур, я тебя сильно буду бить. Я не говорил про это. Я тебя, когда где поймаю, побью, даю слово, за такие слова.

Фидаров подчеркнул, что сбежавшие из страны артисты – это "позор" России. "И слава богу, что они уехали. Хоть бы они никогда больше не вернулись, вот честно. Не приезжайте больше сюда никогда", – добавил он.

В комментариях под публикацией пользователи поддержали Фидарова. Одни отметили, что актер "все верно сказал", другие заявляют: "Горжусь такими мужиками". Третьи же уверены, что "бегуны сами показали свой позор... Это не позор России... Это их позор!"

Ранее Смольянинов в интервью заблокированному в РФ изданию "Новая газета Европа" рассказал о своем отношении к Родине. В частности, отметил, что предпочел бы оказаться на стороне Украины, если бы участвовал в конфликте. Кроме того, признался, что "мог бы выстрелить" в Фидарова и ему "наплевать" на Россию, даже если большая часть страны "превратится в радиоактивный пепел".

После интервью мать актера Мария Смольянинова заступилась за сына, объяснив, что его слова вырваны из контекста. Фидаров также отреагировал на высказывания бывшего коллеги по киноцеху. Он заявил, что артист не сможет его "пристрелить", поскольку никогда не появится на поле боя.

Вместе с тем глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести в отношении Смольянинова уголовное дело, а министерство юстиции РФ внесло его в реестр иноагентов.

В 2022 году актер был оштрафован за дискредитацию российской армии на 30 тысяч рублей за другое интервью. Тогда, проанализировав заявления Смольянинова, эксперт-лингвист пришел к выводу, что тот характеризовал действия РФ "как захватнические и связанные с геноцидом".



Семейный скандал

Артур Смольянинов признан в РФ иноагентом



В уже разгоревшийся конфликт на почве высказываний Смольянинова подлил масла и его крестный отец, актер Иван Охлобыстин. В своих соцсетях он попытался заступиться за экс-супругу артиста Дарью Мельникову (известна по сериалу "Папины дочки"), на которую набросились комментаторы.

"Не травите бывшую жену Смольянинова. Она ни при чем. Он ее сильно бил", – написал Охлобыстин.

Мать актера Мария Смольянинова снова встала на защиту сына. В беседе с журналистами женщина заявила, что никаких избиений не было.





Мария Смольянинова мать актера Артура Смольянинова Я вообще ничего не комментирую, но избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина. Почему он так сказал, я не знаю, спросите у него.

"У них были прекрасные отношения. Разошлись просто потому, что… разошлись. Как миллиарды людей расходятся. У них никогда не портились отношения. Никогда. С Дарьей я тоже прекрасно общаюсь, с внуками занимаюсь (у Мельниковой и Смольянинова двое детей. – Прим. ред.)", – подчеркнула мать артиста.

Что касается реакции самого Смольянинова на высказывание Охлобыстина, то, по словам женщины, она была резкой. Мать актера добавила, что сын посоветовал ей не читать ерунду.

