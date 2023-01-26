Мать Артура Смольянинова возмутилась обвинениям Охлобыстина

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий (Артур Смольянинов признан в России иноагентом)

Актер Иван Охлобыстин заявил, что его крестник, Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом), сильно избивал свою бывшую жену Дарью Мельникову, звезду сериала "Папины дочки". Мать артиста Мария Смольянинова возмутилась таким утверждениям, подчеркнув, что подобная информация является ложной, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я вообще ничего не комментирую, но избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина", – заявила она.

Женщина подчеркнула, что у ее сына и бывшей невестки хорошие отношения. Развелись они по другим причинам. При этом мать Смольянинова отметила, что вспышки агрессии у него все же наблюдались, в частности в сторону представителей СМИ. По ее словам, актер не любит журналистов, поэтому мог отнять у них телефоны за скрытую съемку. С женщинами он никогда не был груб, подчеркнула мать артиста.

Дети бывших супругов, как и сама Мельникова, остаются на территории России. Смольянинов каждый день общается с ними и поддерживает связь с близкими.



В одном из интервью актер поделился, что если бы он принимал участие в конфликте на Украине, то был бы на стороне ВСУ. Заявление стало причиной ряда скандалов.

Однако его мать подчеркнула, что Смольянинов не хочет и не будет воевать на стороне украинских вооруженных сил. Сказанные им в интервью слова были вырваны из контекста, отметила она.

13 января министерство юстиции РФ внесло его в реестр иностранных агентов.

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