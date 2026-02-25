NME: Ник Райнер не признал вину в убийстве отца и матери

Сын режиссера Роба Райнера и фотографа Мишель Сингер-Райнер, Ник, не признал вину в убийстве родителей, сообщили СМИ. Подробности дела – в материале Москвы 24.

Грозит смертная казнь

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

23 февраля Ник Райнер, сын голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер-Райнер, заявил в суде Лос-Анджелеса, что невиновен в смерти родителей, сообщило издание NME. Предварительно мужчине предъявлены обвинения по двум пунктам убийства с отягчающими обстоятельствами.





Тела Роба и Мишель обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Согласно документам следствия, причиной смерти пары стали множественные ножевые ранения. Их средний сын Ник сразу стал главным подозреваемым, его задержали вскоре после обнаружения тел его родителей. Однако о мотивах убийства не сообщалось. По данным СМИ, максимальное наказание по обвинениям, предъявленным Нику Райнеру, предусматривает смертную казнь. Однако вопрос о требовании высшей меры наказания пока не решен прокуратурой.

СМИ отмечают, что полные обстоятельства дела еще не представлены публично. При этом известно, что изначально слушание было назначено на 7 января 2026-го, но было перенесено из-за самоотвода адвоката Ника Алана Джексона, который ранее был нанят семьей Райнера. Однако, по данным СМИ, брат и сестра обвиняемого больше не планируют финансировать его защиту. Таким образом мужчине назначили государственного адвоката Кимберли Грин.

С момента своего ареста и по сей день Ник находится под стражей без права выхода под залог. Следующее заседание суда запланировано на 29 апреля.

Проблемный ребенок

Фото: AP Photo/Pool EPA/Chris Torres

Ник – средний ребенок звездной пары. Кроме него, у Роба и Мишель остались сын Джейк и дочь Роми. Именно девушка обнаружила тела родителей в декабре 2025 года и вызвала полицию. Она же указала на Ника как на возможного подозреваемого.

По данным СМИ, Ник был проблемным ребенком, он долгие годы сталкивался с зависимостью и психическими проблемами. Несколько раз молодой человек проходил лечение в реабилитационных учреждениях, а также сбегал из дома и жил на улице.

Во время одной из попыток наладить отношения с родителями в 2015-м Ник выступил соавтором сценария фильма своего отца "Быть Чарли", который, по данным СМИ, во многом опирался на его опыт лечения от зависимости. По информации Los Angeles Times, незадолго до трагедии Нику были выписаны препараты для лечения шизофрении, а источники отмечали, что его поведение становилось все более нестабильным.

Кроме того, стало известно, что в ночь перед обнаружением тел супруги Райнеры были на рождественской вечеринке у комика Конана О’Брайена, где между отцом и сыном якобы возник конфликт.

Сам О’Брайен с болью вспоминал погибших друзей.

"Они были прекрасными людьми... Узнать на следующий день, что их больше нет... Это было ужасно", – поделился ведущий.

Кроме О’Брайена, на смерть режиссера и его супруги отреагировали и выразили соболезнования актриса Деми Мур, участник группы The Beatles Пол Маккартни, актриса Зои Дешанель, экс-президент США Барак Обама и другие.