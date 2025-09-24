Александр Панкратов-Черный вышел в эфир после слухов о госпитализации

Актер театра и кино Александр Панкратов-Черный записал видеообращение, в котором опроверг слухи о том, что находится в реанимации. Что известно о состоянии здоровья артиста – в материале Москвы 24.

Вынужденная замена

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/pankratovcherny_official

Александр Панкратов-Черный вышел на связь с подписчиками после сообщений о том, что его госпитализировали в тяжелом состоянии. В соцсетях актер выложил видео, рассказав, что сообщения об ухудшении самочувствия являются слухами, а сам артист готовится к гастролям в Белоруссии.





Александр Панкратов-Черный актер, кинорежиссер, народный артист РФ Дорогие мои зрители, очень прошу: не обращайте внимание на все сообщения в интернете о моей персоне. Все это чепуха, бред полный.

"Не ищите меня в поднебесье, не теряйте меня на земле. Я слова собираю для песни о любви, о добре и тепле", – процитировал актер строки собственного стихотворения.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Панкратова-Черного госпитализировали, поэтому в постановке "Женихи", запланированной на 23 сентября, актера заменит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе. Телеграм-канал Mash сообщил, что у актера обострился рак легких, который обнаружили пару месяцев назад во время лечения хронического бронхита.

Однако в тот же вечер представитель Панкратова-Черного назвал информацию о госпитализации не соответствующей действительности.

Это не первое тревожное сообщение о здоровье артиста. В начале сентября 2025 года телеграм-канал Mash выяснил, что врачи запретили Панкратову-Черному курить из-за проблем с легкими. Жена артиста Юлия Монахова отметила, что супруг, который пристрастился к вредной привычке с 14 лет, пока не смог отказаться от нее окончательно, но сократил количество сигарет вдвое.

Кроме того, по данным СМИ, 2024 год выдался для актера тяжелым. В октябре ему якобы сделали операцию на руке из-за не разгибавшихся пальцев. Однако супруга артиста опровергала информацию. Также журналисты сообщали, что в июле актер столкнулся с поражением мелких сосудов мозга, а в феврале прошлого года поскользнулся и повредил ребро.

Громкие скандалы

Имя актера также не раз попадало в заголовки из-за скандалов. Например, в 2019 году Панкратова-Черного сняли с рейса, следовавшего по маршруту Барнаул – Москва. Журналисты писали, что артист попросил у бортпроводников спиртное, но получил отказ. Знаменитости пришлось покинуть салон самолета.

Позже в интервью Пятому каналу актер назвал ситуацию провокацией, ложью и клеветой. Артист заявил, что был трезв.



(стюард. – Прим. ред.) и говорит: "Вы неадекватно себя ведете, покиньте салон самолета". И вот поссорились, он вызвал полицию. Говорит, командир экипажа хочет, чтобы вы покинули самолет.

Александр Панкратов-Черный актер <...> заказываю 100 граммов водки, бизнес-классом лечу, и воды без газа. Вдруг подходити говорит: "Вы неадекватно себя ведете, покиньте салон самолета". И вот поссорились, он вызвал полицию. Говорит, командир экипажа хочет, чтобы вы покинули самолет.

Еще одна скандальная ситуация произошла в Томске в 2023 году. Тогда часть зрителей спектакля, в котором одну из ролей играл Панкратов-Черный, обвинили артиста в том, что он появился на сцене нетрезвым. Однако другие посетители заявляли журналистам, что странностей в поведении актера не заметили и постановкой остались довольны.

При этом сам Панкратов-Черный заявил, что пытался убедительно играть роль очень пьяного человека.