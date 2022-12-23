Почему поклонники Бритни Спирс считают, что певица умерла

Почти все новости о Бритни Спирс сегодня вызывают у читателей шок. Обнаженные фотографии, скандалы с семьей, странные заявления и поступки. Некоторые фанаты и вовсе уверены, что поп-дива давно умерла, а в соцсетях ее заменяет двойник. Рассказываем, что происходит с одной из самых популярных певиц нулевых.

Как подменили

Фото: Rich Fury/Invision/AP

Слухи о том, что Бритни Спирс умерла еще в 2004 году, ходят давно. Якобы своим непристойным поведением в соцсетях звезда обязана своему двойнику. Поклонники множат теории смерти и собирают доказательства. Среди всех мистических версий популярны три.

Текстовый намек

Часть поклонников певицы считает, что о своем двойнике Бритни намекала еще в песне Mona Lisa. К пророческим фанаты отнесли слова: "Она хочет, чтобы вы знали: ее клонировали". Трек впервые прозвучал в 2004 году, а выйти должен был в альбоме The Original Doll. Но по каким-то причинам пластинка не увидела свет. Позднее песню все-таки выпустили, но ее текст переработали, чтобы никто не услышал "подсказку". СМИ пишут, что лейбл сделал это специально.

Графический намек

Не дают покоя пользователям и татуировки певицы. Подписчики Бритни заметили, что на некоторых фотографиях и видео на теле певицы их не видно. Речь идет о рисунках на тазовых костях, руках и пояснице.

Намек в мимике

Особо внимательные увидели изменения в улыбке поп-дивы. Якобы между передними зубами у Спирс появилась небольшая щербинка, раньше ее не было.

С теорией смерти согласны не все. Другая часть поклонников Бритни уверена, что певица жива. Утверждая, что тату исчезают из-за фильтров и освещения, а текст песни не более чем совпадение (он был написан до опекунства. – Прим. ред.).

Однако журналисты TMZ выяснили, что певица жива и сейчас вместе с мужем фитнес-тренером Сэмом Асгари (мужчина младше певицы на 13 лет. – Прим. ред.) отдыхает в Мексике и занимается привычными вещами: публикует странные фото и видео в своих соцсетях. Как минимум подписчики уже успели оценить горячие танцы Бритни в коротком платье.

Во власти отца

Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying

После любого стремительного взлета бывает не менее стремительное падение. Так случилось и в жизни Бритни Спирс. На смену первым строчкам хит-парадов, высоким оценкам критиков и статуэткам престижных премий пришли разлад с мужем (певица была в браке с танцором из своей команды Кевином Федерлайном и родила от него двоих детей. – Прим. ред.), лишение родительских прав, проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Все это в деталях смаковали пресса и телевидение.

У Бритни, которая и до обрушившегося на нее ада, была впечатлительной, в 2006 году случился нервный срыв. Позднее, в 2008-м, она оказалась в стенах психиатрической лечебницы. А после лечения под опеку поп-звезду взял ее отец Джейми Спирс. В течение 13 лет он контролировал каждый шаг звезды, что, конечно, не нравилось ее фанатам: в Сети развернулось целое движение #freeBritney ("свободу Бритни").

Несмотря на все это, артистка продолжала записывать альбомы, выступать, общаться со СМИ и даже стала судьей на шоу X Factor. Свободу певица получила лишь в 2021 году – суд прекратил опеку. Тогда же она рассказывала, что из-за опекунства она не могла ходить в гости к друзьям или в салоны, не могла заводить семью и рожать детей, а также ее заставляли работать, обеспечивая семью.

Сейчас Бритни вернулась к самостоятельной жизни. Отношения с семьей звезда не поддерживает. Выстроить общение с уже взрослыми сыновьями у поп-дивы тоже не вышло.

При этом Джейми Спирс уверен, что все делал правильно и не жалеет о случившемся. Об этом он заявлял в интервью изданию Mail On Sunday.





Джейми Спирс отец Бритни Спирс Не все будут согласны со мной. Это было ужасное время. Но я всем сердцем и душой люблю свою дочь. Где была бы Бритни сейчас, если бы не мое опекунство? Не уверен, что она была бы жива.

По его словам, Бритни к началу опекунства была разорена и благодаря внимательности и контролю отца смогла зарабатывать.

Развязало руки

Фото: AP Photo/David Duprey

После "освобождения" певица пустилась во все тяжкие и, кажется, решила наверстать все упущенное за годы заточения. В своих соцсетях Бритни публикует обнаженные фотографии, нескладные танцы, снимки членов своей семьи, с которыми до сих пор публично выясняет отношения.

Фанаты до сих пор недоумевают, почему, добившись свободы, звезда продолжает вести себя странно. "Пожалуйста, перестань выставлять себя. В этом нет необходимости", – комментируют подписчики полуголые снимки Бритни.

"Может, надеть одежду обратно и вести себя как взрослый человек?", "Подумай о своих мальчиках, Брит! Что они подумают, если увидят все эти сумасшедшие полуголые снимки?", "Ты сорокалетняя замужняя мать двоих детей! Оденься, женщина", – продолжают писать пользователи.

И таких сообщений под публикациями звезды тысячи. Возможно, по этой причине Бритни не так давно закрыла комментарии под своими фото и видео.

Успокоить переживающих за состояние певицы поклонников решил ее муж Сэм Асгари. Он попросил фанатов уважать личную жизнь супруги.





Сэм Асгари муж Бритни Спирс Социальные сети порой могут травмировать. Иногда полезно сделать перерыв. У Бритни есть свой голос, она свободная женщина. Я уважаю ее частную жизнь и всегда буду защищать ее.

Он также рассказал, что светские мероприятия посещает без Бритни, поскольку та отвыкла от шумных компаний. "Ей эти вещи не доставляют удовольствия. Они истеричны и полны стресса", – добавил муж певицы.

Сам же Асгари, по его словам, не запрещает публиковать своей жене все, что она считает нужным.