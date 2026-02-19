Елена Товстик заявила о своем бедственном положении на фоне развода

Многодетная мать Елена Товстик пожаловалась на бедственное положение, хотя получила по брачному договору имущество на 400 миллионов рублей, сообщили СМИ. Подробности громкого развода расскажет Москва 24.

"Полное уничтожение"

Экс-супруги и родители шестерых детей, прожившие в браке более 20 лет, Елена и Роман Товстики, стали широко известны благодаря "двойному" разводу: их расставание происходило параллельно с разрывом отношений между телеведущим Дмитрием Дибровым и его уже бывшей супругой Полиной. Медийная пара оформила развод в сентябре 2025-го, вскоре стало известно об официальном завершении отношений между Товстиками.

Разводы произошли на фоне образования новой пары: Полина и Роман не скрывают отношения. При этом Дибровым удалось расстаться мирно, избежав публичных обвинений и дележа имущества. Сейчас экс-супруги воссоединяются на семейных праздниках ради троих сыновей.

Товстикам же пока не удалось наладить отношения и достичь договоренностей по поводу финансовой стороны развода. На днях прошли очередные процессы по определению места жительства детей, а также по расторжению брачного договора, который, по заявлению стороны Елены, был подписан под принуждением, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В свою очередь, нотариус, допрошенный в ходе заседания по инициативе стороны многодетной матери, подтвердил, что брачный договор не был для Елены "сюрпризом". Якобы стороны несколько дней обсуждали условия, работали над текстом, было подготовлено несколько редакций документа, что говорит о совместно согласованном процессе, а не о давлении.

При этом сторона Елены заявила, что, по их же подсчетам, многодетная мать по документам уже получила имущества на общую сумму в 400 миллионов рублей. К тому же, по данным журналистов, Роман полностью содержит всех шестерых детей и выплачивает 500 тысяч рублей ежемесячно на нужды Елены. Однако женщина настаивает, что находится в "бедственном положении".

В итоге суд объявил перерыв до 25 февраля. Многодетная мать прокомментировала ситуацию в своих соцсетях несколько дней назад.





Елена Товстик экс-супруга Романа Товстика К моим обязанностям матери-одиночки добавились еще судебные будни, хотя я многократно выражала как лично, так и через своего адвоката Роману намерение заключить мирные соглашения по всем вопросам, но слишком много советчиков Романа уводят его от этого в сторону моего полного уничтожения как личности.

Однако ранее адвокат Романа Филипп Рябченко заявил журналистам, что позицию Елены сложно назвать мирной. Поводом для таких высказываний послужил инцидент на другом судебном заседании, которое прошло 11 февраля. Юрист Елены Сиражутдин Атаев лишился полномочий, о чем был уведомлен нанимательницей в день суда. При этом многодетная мать якобы отозвала доверенность на его имя еще в декабре 2025-го.

"Екатерина Гордон представляла интересы Елены полгода назад, и ее полномочия были отозваны в тот самый момент, когда они уже практически договорились с Романом о мире. Сегодня та же история повторяется с Атаевым. Складывается впечатление, что Елене не нужен мир, ей нужна война", – считает он.

"Я тебя всем сердцем ненавижу"

Сейчас Елена Товстик развивает карьеру певицы. Она анонсирует в соцсетях новые треки, клип и даже концерты, приуроченные к ближайшим праздникам.

Однако карьерный взлет произошел не только на фоне тяжб с бывшим мужем, но и конфликтов с детьми. Если трое младших наследников остались с мамой, то трое старших решили перебраться к отцу и его новой избраннице. В частности, жить с Романом предпочла и Анна, которой в феврале исполнилось 16 лет.

Несмотря на то что мать и дочь давно не виделись, Елена тепло поздравила ее в соцсетях.



из поста Елены Сегодня моей Анечке 16 лет. Это возраст, когда появляются собственные крылья, а иногда и собственный адрес. Так получилось, что Аня справляет свой праздник не со мной, и я не могу обнять свою дочь, я могу ее только поздравить.

Елена также отметила, что она и младшие дети всегда будут ждать Анну.

При этом у многодетной матери и дочери сложные отношения. Об этом Елена сама рассказала в интервью Ксении Собчак в декабре 2025-го. Тогда женщина поделилась: старшие дети с ней почти не общаются, но именно с Анной дело дошло до серьезного конфликта. Елена в эфире зачитала письмо от наследницы.

"Ты просто жалкая крыса, которая очень хорошо отыгрывает свою роль. Я тебя всем сердцем ненавижу. Я могу тебе только сказать спасибо за то, что ты меня родила. И все. В этой жизни ты ничего не добилась, тварь. Только и делала, что манипулировала и получала деньги. Я гарантирую тебе, ты сама сгниешь одна", – говорилось в письме.

Вскоре подросток сама прокомментировала Ксении Собчак свои слова. Девушка отметила, что они были написаны на эмоциях, а она просто хотела "докричаться до мамы", ведь та якобы не слушает ее и не замечает ее проблем. При этом Анна добавила, что она любит мать и постарается с ней помириться.