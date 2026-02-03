Пользователи Сети назвали "сериалом" 3-часовое интервью Екатерины Гордон Ксении Собчак

Юрист Екатерина Гордон дала интервью журналисту Ксении Собчак. За сутки видео набрало более 1,7 миллиона просмотров, а его разборы появились почти везде: от крупных СМИ до соцсетей психологов и коучей. Как пользователи отреагировали на беседу, расскажет Москва 24.

"Я не шантажировала Елену Товстик"

2 февраля на YouTube-канале Ксении Собчак было выложено 3-часовое интервью с юристом Екатериной Гордон. Беседа вызвала интерес, потому что две медийные персоны давно недолюбливали друг друга и отпускали взаимные шпильки. Ситуация обострилась в связи с громким разводом Дибровых-Товстиков: Ксения взяла интервью почти у всех "фигурантов" громкого дела. В ее студии были Роман Товстик с новой возлюбленной и бывшей женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной, а также экс-супруга бизнесмена и мать шестерых детей Елена Товстик.

В интервью много внимания было уделено общению Гордон с клиентами: поначалу она представляла интересы Елены Товстик, однако ту не устроили условия мирного соглашения с экс-супругом, и она решила прервать сотрудничество с правозащитницей. Однако, по словам Елены, юрист стала угрожать ей, что якобы публично подорвет репутацию многодетной матери. Во время интервью у Собчак Елена включила аудиосообщения, присланные якобы Екатериной.

После этого Гордон обвинила журналиста в предвзятости и необъективности в своих соцсетях и перечислила условия, при которых придет на интервью к Собчак. Первое заключалось в отсутствии монтажа, кроме того, юрист пожелала вести запись беседы для своего архива.

В свежем интервью юрист ответила на обвинения в шантаже.





Екатерина Гордон юрист, телеведущая, певица, общественный деятель Я никогда не вымогала и не шантажировала Елену Товстик. Если у нее есть повод думать иначе – есть полиция. Единственное, что в твоем эфире было сделано, – это зачитанные, вырванные из контекста СМС, поскольку Елена Товстик решила уйти от переговоров и взять деньги, как мне кажется, вне наших договоренностей.

Кроме того, Гордон отметила, что в момент отправки озвученных скандальных сообщений уже не являлась юристом Елены, поскольку доверенность была отозвана.

"В личной переписке с людьми, которые с нами себя некорректно ведут, с прорабом, который обворовал меня, делая ремонт в моем доме, я имею право общаться, как я хочу", – отметила Гордон.

Екатерина также отметила, что мировое соглашение, которое ей удалось выработать в рамках бракоразводного процесса Товстиков, было наиболее выгодным для Елены из всех возможных вариантов, однако женщина в последний момент отказалась от подписания документов.

Во время интервью Екатерина также предположила, что Ксения взялась за освещение скандальной истории в том числе из-за личной неприязни к ней. Однако Собчак это опровергла.

"Мой продюсер сказал Елене, что нам это неинтересно. А она ответила: "Пожалуйста, пусть Ксения со мной поговорит, у меня есть такие факты, которые вас точно удивят". Абсолютно искренне скажу, ты мне не враг", – ответила Ксения.

"Опыт бесстрашия"

Ксения иронично анонсировала выход интервью в своих соцсетях.

"Судя по тому, что юрист Екатерина Гордон называет меня то "Собчачкой", то "Собчакидзе" (видимо, ее аудитории это нравится), свой пост в век постмодерна я тоже должна была бы начать так: "Гордониха приперлась ко мне на вьюху". Но я так говорить не буду, потому что вкус – дело субъективное. Вы меня знаете, по мне так лучше послать, чем коверкать фамилии. С Екатериной Гордон я решила поговорить после нашего двухсерийного сериала про развод семьи Товстиков. Много внимания в обоих выпусках было уделено ее общению с клиентами. Катя убеждена, что интервью проплачено, а любой негатив в ее сторону – это всегда происки врагов, недовольные клиенты сами подлецы", – заявила Собчак в своем телеграм-канале.

Журналист также назвала юриста "народным персонажем", потому что та "всегда ищет проблему вовне, а не в себе". Ксения отметила, что интервью не было сокращено "по настоянию Кати".

В свою очередь, Гордон заявила в своих соцсетях, что это было полезным опытом, а также намекнула на возможную атаку хейтеров: якобы 3-часовой ролик едва успели выложить, а под ним уже образовалась масса негативных комментариев от тех, кто посмотрел интервью.





Екатерина Гордон юрист, телеведущая, певица, общественный деятель Я пришла на встречу со своим главным врагом, зная, что в меня будут лететь только камни. Мне был важен этот опыт бесстрашия. В силу того, что интервью только вышло и оно длится более 3 часов, а там уже удивительная ватага активистов, уже интервью посмотревших, и меня нещадно обливающих грязью... Буду благодарна за поддержку.

При этом пользователи Сети неоднозначно восприняли интервью: одни критиковали Гордон, другие – Собчак, третьи – хвалили обеих за то, что девушки поговорили напрямую, несмотря на взаимные претензии.

"Очень достойно – не поливать грязью друг друга где-то там, а встретиться напрямую!"; "очень тяжело смотреть, Гордон все время перебивает, много воды. Закапывает саму себя"; "Гордон молодец. Хорошая конкуренция Ксении Собчак"; "ничего себе сериал! Трехсерийная драма, мелодрама, трагедия, главное, чтобы до ужасов не дошло"; "как же уверенно отвечает Гордон", – отметили пользователи Сети.

В целом зрители благосклонно восприняли беседу журналиста и юриста, отметив, что интересно и увлекательно было наблюдать за противостоянием двух умных и сильных женщин.