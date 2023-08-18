"Башку включай!": в Сети резко осудили шоу Ивлеевой с поеданием морской свинки

В Сети разгорелся скандал вокруг шоу Анастасии Ивлеевой, в котором ее гостья, Алена Жигалова (известная многим как журналист Алена, блин), ест сваренную морскую свинку. Ролик уже осудили в Госдуме, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала происходящее "редкостным дебилизмом". Ивлееву раскритиковали даже собственные фанаты, которые оставили в соцсетях десятки гневных комментариев. Подробности – в материале Москвы 24.

"Можно я ей перегрызу шею?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Алена Жигалова

Блогер Анастасия Ивлеева предложила журналистке Алене Жигаловой съесть сваренную морскую свинку в новом выпуске своей программы. Гостья сделала это в качестве наказания, не отдав ведущей свой телефон (по условиям, Ивлеева могла бы просмотреть переписки, фото, отправить сообщения от имени Жигаловой и так далее).

Свинку, по которой бегала муха, специально подробно показывали крупным планом. Пока Жигалова объедала мясо с костей, Ивлеева смеялась и шутила.

"Телефон не дам никому! <…> А можно я ей перегрызу шею?" – спросила гостья ведущую, на что получила одобрительный ответ.

После публикации выпуска на Ивлееву мгновенно обрушилась волна критики. В итоге блогер решила удалить скандальный ролик и обратиться к зрителям в соцсетях. Она заявила, что трепетно относится к домашним животным и никогда не давала поводов в этом усомниться.

По словам блогера, Жигалова ела свинку, которую приобрели для съемок в специализированном магазине в замороженном виде. Они используются как корм для пресмыкающихся, поэтому их можно законно купить, отметила Ивлеева.

"Признаюсь, ввиду законности и свободной продажи использование такого вида замороженного мяса меня не покоробило. Сейчас же я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это было не этично, вышло за грань, и с моей стороны было очень неосмотрительно давать "ок" на такое "наказание" в своем шоу", – написала блогер.





Анастасия Ивлеева блогер Я целиком и полностью признаю, что это мой проступок, команда и авторы тут ни при чем, все механики утверждаю я лично, и это наказание было так же утверждено мной, о чем я сожалею.

Также ситуацию вокруг ролика прокомментировала, но уже в другом ключе, Алена Жигалова. В своем телеграм-канале она оставила короткое сообщение, сопроводив его фотографией морской свинки.

"Ну что еще могу сказать… Прости, родная!" – написала журналистка.

"Это не стейк и не сосиска"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Алена Жигалова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала Ивлееву. В своем телеграм-канале она выложила скриншоты разгневанных зрителей, которые просили "принять меры" в отношении блогера.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Дебилизм редкостный. Вся страна борется с жестоким обращением с животными, а тут прямая пропаганда на большую аудиторию. Сколько завтра видео со свинками, снятыми детьми, мы увидим в соцсетях? Наверное, все же иногда стоит включить голову, прежде чем снимать неуместные шутки для хайпа.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов назвал видео с поеданием сваренного грызуна "бредятиной, дрянью и непотребством".

"Для людей в массовом представлении морская свинка – это не стейк и не сосиска, не котлета, а это домашнее животное. Она с таким же успехом могла сожрать хомяка, кошку, собаку", – заявил парламентарий.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии Я считаю, что такие вещи должны наказываться именно как пропаганда жестокого обращения с животными. Ты башку включай! Ты выходишь на огромную аудиторию с этой вот дрянью. Ответственность свою осознавай.

Извинения самой Ивлеевой не остановили волну хейта в ее адрес даже от поклонников.

"Кем после свинки трапезничать планируете, голодяги? Собаками? Кошками?" – написала одна из пользовательниц.

"Отмените, пожалуйста, Ивлееву, чем вообще надо было думать, чтобы сделать такое", – попросил другой комментатор.





пользователь соцсетей – о скандальном видео Анастасии Ивлеевой Мозги надо включать до того, как делаешь какую-то чушню, а не после, когда поднимается шквал. И правильный шквал. Если бы люди не возмутились, ты бы даже не подумала, что что-то не так.

Однако часть аудитории бросилась защищать Ивлееву. Некоторые пользователи оправдали ее поступок тем, что блюда из морской свинки – норма для некоторых латиноамериканских стран. Другие обвинили негодующих в лицемерии: жалея одно животное, никто не щадит других, употребляя их в пищу.

При этом часть аудитории и вовсе призвала не обращать внимания на подобные шоу. Некоторые комментаторы убеждены, что весь ролик был сделан только ради пиара.