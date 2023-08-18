"Башку включай!": в Сети резко осудили шоу Ивлеевой с поеданием морской свинки

В Сети разгорелся скандал вокруг шоу Анастасии Ивлеевой, в котором ее гостья, Алена Жигалова (известная многим как журналист Алена, блин), ест сваренную морскую свинку. Ролик уже осудили в Госдуме, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала происходящее "редкостным дебилизмом". Ивлееву раскритиковали даже собственные фанаты, которые оставили в соцсетях десятки гневных комментариев. Подробности – в материале Москвы 24.
"Можно я ей перегрызу шею?"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Алена Жигалова
Блогер Анастасия Ивлеева предложила журналистке Алене Жигаловой съесть сваренную морскую свинку в новом выпуске своей программы. Гостья сделала это в качестве наказания, не отдав ведущей свой телефон (по условиям, Ивлеева могла бы просмотреть переписки, фото, отправить сообщения от имени Жигаловой и так далее).
Свинку, по которой бегала муха, специально подробно показывали крупным планом. Пока Жигалова объедала мясо с костей, Ивлеева смеялась и шутила.
"Телефон не дам никому! <…> А можно я ей перегрызу шею?" – спросила гостья ведущую, на что получила одобрительный ответ.
После публикации выпуска на Ивлееву мгновенно обрушилась волна критики. В итоге блогер решила удалить скандальный ролик и обратиться к зрителям в соцсетях. Она заявила, что трепетно относится к домашним животным и никогда не давала поводов в этом усомниться.
По словам блогера, Жигалова ела свинку, которую приобрели для съемок в специализированном магазине в замороженном виде. Они используются как корм для пресмыкающихся, поэтому их можно законно купить, отметила Ивлеева.
"Признаюсь, ввиду законности и свободной продажи использование такого вида замороженного мяса меня не покоробило. Сейчас же я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это было не этично, вышло за грань, и с моей стороны было очень неосмотрительно давать "ок" на такое "наказание" в своем шоу", – написала блогер.
Также ситуацию вокруг ролика прокомментировала, но уже в другом ключе, Алена Жигалова. В своем телеграм-канале она оставила короткое сообщение, сопроводив его фотографией морской свинки.
"Ну что еще могу сказать… Прости, родная!" – написала журналистка.
"Это не стейк и не сосиска"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Алена Жигалова
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала Ивлееву. В своем телеграм-канале она выложила скриншоты разгневанных зрителей, которые просили "принять меры" в отношении блогера.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов назвал видео с поеданием сваренного грызуна "бредятиной, дрянью и непотребством".
"Для людей в массовом представлении морская свинка – это не стейк и не сосиска, не котлета, а это домашнее животное. Она с таким же успехом могла сожрать хомяка, кошку, собаку", – заявил парламентарий.
Извинения самой Ивлеевой не остановили волну хейта в ее адрес даже от поклонников.
"Кем после свинки трапезничать планируете, голодяги? Собаками? Кошками?" – написала одна из пользовательниц.
"Отмените, пожалуйста, Ивлееву, чем вообще надо было думать, чтобы сделать такое", – попросил другой комментатор.
Однако часть аудитории бросилась защищать Ивлееву. Некоторые пользователи оправдали ее поступок тем, что блюда из морской свинки – норма для некоторых латиноамериканских стран. Другие обвинили негодующих в лицемерии: жалея одно животное, никто не щадит других, употребляя их в пищу.
При этом часть аудитории и вовсе призвала не обращать внимания на подобные шоу. Некоторые комментаторы убеждены, что весь ролик был сделан только ради пиара.
Читайте также