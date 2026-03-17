В Сети обсуждают неловкую встречу Кайли Дженнер с сестрой Тимоти Шаламе на "Оскаре"

Актер Тимоти Шаламе стал одной из самых обсуждаемых персон в Сети после церемонии вручения премии "Оскар". При этом он уже третий раз остался без заветной статуэтки. Подробности – в материале Москвы 24.

Едва знакомы?

Фото: youtube.com/E! News

В Сети завирусилось видео с церемонии вручения премии "Оскар", которая прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта. В ролике запечатлен, как показалось пользователям, неловкий момент между сестрой актера Тимоти Шаламе, Полин, и его возлюбленной, инфлюенсером Кайли Дженнер. Перед началом церемонии девушка подошла к брату, который встал с места, чтобы поприветствовать родственницу. А в это время сидевшая рядом Кайли активно пыталась привлечь внимание предполагаемой золовки и раскрыла объятия.

Некоторым комментаторам показалось, что реакция Полин оказалась крайне сдержанной. Это послужило поводом для предположений: либо девушки едва знакомы, либо отношения между ними напряженные.

Сама церемония тоже оказалась для Тимоти не очень удачной. Его называли одним из фаворитов на получение "Оскара" за лучшую мужскую роль в картине "Марти Суприм". Однако актер уже в третий раз остался без статуэтки, уступив Майклу Б. Джордану.

Кроме того, накануне церемонии вокруг Шаламе разгорелся скандал: в конце февраля в Сети завирусился фрагмент беседы 30-летнего Тимоти с коллегой Мэттью Макконахи, в котором Шаламе резко высказался по поводу оперы и балета. Он назвал эти виды искусства "невостребованными" и "умирающими".

"Я не хочу работать в балете, или опере, или чем-то подобном, о чем все постоянно кричат, чтобы это продолжалось, хотя это уже никому не интересно", – заявил Шаламе.

За эти слова актер подвергся жесткой критике в Сети со стороны коллег, а также представителей культурных учреждений по всему миру. На прошедшей церемонии вручения премии "Оскар" ведущий комик Конан О’Брайен не упускал момент подшутить над Шаламе.

"Сегодня вечером меры безопасности чрезвычайно строгие... Мне сказали, что есть опасения по поводу нападений со стороны как оперного, так и балетного сообщества", – сказал ведущий.

Также в Сети принялись обсуждать неудачи Шаламе в карьере. Комментаторы вновь заговорили о "проклятии Кардашьян", к чьему семейству относится Дженнер. Согласно теории, мужчины, встречающиеся с любой из женщин знаменитой семьи, рано или поздно столкнутся с серьезными неудачами и проблемами в профессиональной или личной жизни.

"Проклятие нашей семьи в том, что жизнь каждого мужчины, который встречается с кем-то из нас, катится под откос", – сказала сама модель в одном из эпизодов реалити-шоу.

Кроме того, после неудачи Шаламе на "Оскаре" в Сети завирусились снимки актера с унылым выражением лица.

"Бедняга хочет домой и плакать", "Это лицо человека, который только что понял – проклятие Кардашьян реально", "Надеюсь, он расстанется с ней и начнет новую жизнь", – высказались пользователи Сети.

Роман с актрисой фильмов для взрослых

Фото: Getty Images/Staff/Jamie McCarthy; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sarahjtena

Ко всему прочему, 13 марта всплыли подробности личной жизни актера. Издание Daily Mail опубликовало откровения бывшей актрисы фильмов для взрослых Сары Тены. Девушка назвала себя экс-возлюбленной Шаламе и заявила, что у них были романтические отношения на протяжении примерно 3 лет. Тена призналась, что инициировала знакомство с актером в соцсетях в январе 2020-го, однако первая встреча случилась через несколько месяцев.

"Нас обоих тянуло друг к другу. Это также переросло в дружбу", – заявила Сара.

Вскоре, по словам девушки, встречи с актером стали регулярными. При этом он якобы интересовался, как дела у ее дочери от первого брака, и даже собирался навестить девочку. Сара решила, что такое внимание – признак серьезности намерений.

В июне 2022-го Тена призналась Тимоти в своих чувствах, однако это была их последняя встреча. Спустя полгода Сара узнала из СМИ, что у Шаламе роман с Кайли Дженнер.





Сара Тена бывшая актриса фильмов для взрослых Да, я была влюблена в Тимоти. Я не говорила ему именно этих слов. Я сказала: "У меня есть чувства к тебе", – и в значительной степени выразила желание продолжать. Я дала ему понять, что хочу, чтобы это было более последовательно.

Сара отметила, что, несмотря на такое "неуважительное" окончание романа, скучает по Тимоти, хотя он и стал другим, потому что, по ее мнению, "Голливуд меняет людей".

О романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе стало известно в 2023-м. Поначалу влюбленные скрывали отношения, однако позже стали вместе появляться на светских мероприятиях. При этом поклонники актера негативно отреагировали на новую пару в Голливуде. Фанаты Шаламе заговорили о якобы "интеллектуальной несовместимости" пары, а позже и вовсе стали отмечать, что актер начал казаться менее привлекательным. На смену элегантной классике пришел небрежный стиль в одежде с мешковатыми толстовками и странными аксессуарами, Тимоти также отпустил усы, за которые регулярно подвергается критике в Сети.

Кроме того, из-за романа с Дженнер Шаламе якобы перестали воспринимать как большого актера. Провал Тимоти на прошлогодней премии "Оскар", когда он уступил статуэтку Эдриану Броуди, фанаты также "записали на счет" Кайли.

