Вера Сотникова обратилась к адвокату после неудачной косметологической процедуры

Актриса Вера Сотникова обратилась к адвокату для защиты своих интересов: по ее словам, она стала жертвой неудачной косметологической процедуры. Подробнее о том, как продвигается дело, – в материале Москвы 24.

"Ждем с нетерпением"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Осенью 2025 года актриса Вера Сотникова сообщила в своих соцсетях о неудачной процедуре нитевого лифтинга, после которой столкнулась с серьезными осложнениями. В начале 2026-го история получила продолжение: знаменитость обратилась к известному адвокату Маргарите Гавриловой. Подробностями дела правозащитник поделилась в своем телеграм-канале 14 января.

Юрист отметила, что в клинику эстетической медицины были отправлены запросы о предоставлении документов, которые "имеют безусловное наличие и должны находиться в медицинском учреждении в локализованном доступе". Однако срок предоставления запрошенных бумаг был продлен клиникой до двух месяцев.

"Какие документы нужно готовить два месяца? Снять ксерокопии с лицензии или удостоверить договор и информационное согласие? А может быть, изыскать документы, подтверждающие легальность приобретения расходных материалов? А, ну да, ну да, я забыла – чек кассовый, подтверждающий оплату Сотниковой расходных материалов?" – написала Гаврилова.

Адвокат добавила, что список требуемых документов неокончательный и уже подготовлены дополнительные запросы. Маргарита также отметила, что "ждет с нетерпением" ответа от клиники и вместе с клиенткой "будет двигаться дальше".

В октябре Сотникова рассказала, что записалась к определенному врачу в московской клинике, однако предоставить ей услугу вызвалась "начальница", которая "сама распределяет, кто, когда, к кому пойдет".

При этом, по словам телеведущей, изначально речь шла о бартере: ей ставят нити, взамен она публикует отзывы о клинике в своих соцсетях. Однако в итоге Вере пришлось заплатить 70 тысяч рублей. Но главное – Вера осталась недовольна результатом процедуры.

Сотникова отметила, что ей "непрофессионально" поставили нити, вследствие чего они спустились на подбородок, образовав "комок-гематому".

"Когда вы озвучите проблему, вам сделают одолжение: примут и натянут нити вниз (изначально они натягивались наверх), сделают дырку в подбородке, обрежут и заклеят пластырем. В дальнейшем нити через этот надрез все равно будут торчать из подбородка и кровоточить", – поделилась селебрити подробностями.

Актриса добавила, что последствия процедуры ей пришлось устранять в клинике в Санкт-Петербурге: с дорогой и проживанием это обошлось ей в 1 миллион рублей. Вера предостерегла подписчиц от опрометчивых шагов и поспешного выбора клиники и врача.

Результат временный

Фото: Москва 24/Антон Великжанин; vek-adalin.com

В свою очередь косметолог Амин Зухра Пашевна, которая проводила процедуру Сотниковой, рассказала журналистам свою версию произошедшего. Актрисе якобы нужно было срочно омолодиться перед предстоящими съемками, но времени на более серьезную процедуру и восстановление не было, поэтому знаменитости предложили альтернативу – нитевой лифтинг, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Манипуляция дает быстрый и видимый эффект, но есть существенный нюанс – результат временный. По словам косметолога, Сотникова была предупреждена об этом и о том, что наилучший и более долгосрочный эффект даст именно пластика.

Кроме того, врач отметила, что услуга была действительно оказана по бартеру, но бесплатной была работа косметолога. При этом материалы и расходники должна была оплатить пациентка, о чем ее уведомили и прописали это в договоре, который Сотникова подписала.

Амин Зухра Пашевна также отметила, что процедура была проведена еще в марте 2025-го, и актриса осталась довольна результатом. Для наглядности косметолог предоставила журналистам фотографии Сотниковой до и после лифтинга.

Помимо этого, врач рассказала, что изначально у них с артисткой сложились теплые отношения, и она даже добровольно одолжила Вере 1,5 миллиона рублей, узнав о проблемах телеведущей со стройкой дома. При этом срок возврата был оговорен, но по истечении двух месяцев Сотникова не отдала деньги, отметила Амин Зухра. По словам косметолога, в итоге актриса вернула ей 600 тысяч, а потом заблокировала и "придумала вот эту всю историю с медицинской составляющей". Врач заявила, что обратилась в суд и выиграла его.

Вскоре Сотникова сообщила в соцсетях, что Амин Зухра объявила ей войну в медиапространстве: якобы по ее заказу "печатаются грязные статьи", "монтируются обличительные ролики" про актрису.

В начале ноября 2025-го оппоненты встретились в эфире одной из программ. Сотникова заявила, что столкнулась с мошенничеством и намерена через суд взыскать с врача 50 миллионов рублей за моральный ущерб. По мнению актрисы, косметолог ее психологически "обработала", навязав услуги и деньги в долг, тем самым нарушив этику общения между доктором и пациентом.