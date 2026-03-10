Пользователи Сети потребовали отменить певца Топалова за слова о животных

В Сети завирусился фрагмент интервью певца Влада Топалова, в котором он жестко высказался по поводу домашних питомцев своей экс-супруги. О чем вспомнил исполнитель и как на это отреагировали комментаторы – читайте в материале Москвы 24.

"С удовольствием кину в костер"

В Сети распространился фрагмент из интервью певца Влада Топалова 8-летней давности. В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой он рассказал об отношениях с первой супругой Ксенией Данилиной. В частности, Топалов отметил, что испытывал неприязнь к домашним питомцам экс-возлюбленной.





Влад Топалов певец У нее были два абсолютно омерзительных животных: один шпиц рыжий, а второй – какой-то белый терьер. Мне было так стыдно, потому что я понимал: насколько невозможно ненавидеть что-то, настолько я ненавидел. Я мечтал изувечить их. Я ловил себя на мысли, что с удовольствием кину их в костер.

Певец попытался оправдать себя тем, что собаки были невоспитанные. Однако в Сети признания певца восприняли негативно.

"Какой монстр внутри миловидной внешности сидит", "не любить контактировать с животными – это совсем не то же самое, что хотеть их изувечить", "разочаровал", "привык надевать маски добряка, а в душе одна злоба", "у жестокости есть срок давности?", "если человек допускает мысль о жестокости к животным, значит, и к людям он может быть жесток", "отменяем", – написали пользователи.

При этом часть комментаторов заступилась за певца, отметив, что это лишь слова, а на деле он не причинил животным вреда.

"Людям правда нечего делать? Интервью 8-летней давности", "думать не равно сделать", "по-моему, любой адекватный человек понимает, что Топалов бы никого не сжег и не нанес бы увечья", – выразили мнения юзеры.

Другие также напомнили, что недавно благодаря неосторожным высказываниям в скандал попала супруга Топалова, телеведущая и блогер Регина Тодоренко.

"Не зря они с Тодоренко нашли друг друга", "сейчас понятно, почему они вместе", "она призналась, что чуть не убила человека, он – что хотел убить собак", "больше вопросов, почему они с Региной вместе, нет", – написали комментаторы.

"Ты что, положила в чай мед?"

Фото: rutube.ru/"Пожалуйста, не рассказывай!"

В середине февраля с отменой в Сети столкнулась Регина Тодоренко. Вместе с супругом она поучаствовала в шоу Владимира Маркони: тогда телеведущая озвучила историю, как попыталась доказать знакомому, который предупреждал ее об имеющейся аллергии на мед, что заболевания имеют психосоматическую природу.





Регина Тодоренко телеведущая, блогер Один раз я отравила одного молодого человека, который считал, что ему нельзя мед. И я говорю: "Это психосоматика". Наварила чай, положила туда мед, но не сказала, что там мед. Он присылает мне фотографию, у него отек Квинке. И спрашивает: "Ты что, положила в чай мед?"

Откровения знаменитости вызвали бурю негодования в Сети: особенно рассказ задел аллергиков, которые отметили, что эксперимент блогера мог стоить парню жизни.

В этом же шоу Топалов поделился еще одной историей: во время совместного отдыха на Байкале ему стало плохо – были признаки отравления и даже судороги. При этом супруга начала снимать его, чтобы получить контент для своего блога.

"Я сквозь туман вижу, что она сидит и снимает меня на видео. Я думаю: "Зачем это делать? Либо выложить – совсем больная, либо для памяти... Она не в себе", – заявил певец.

Позднее телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал рассказ знаменитости в своем шоу.

"Влад, прости! Если ты уже умирал, а тебя снимают для контента... Старик! Плохи дела в семье", – сказал Кушанашвили.

Позже ведущий Владимир Маркони в разговоре с журналистами заявил, что скандальный выпуск с участием Тодоренко и Топалова удалили.