Что известно о разводе Татьяны Ким и Владислава Бакальчука

Бизнесмен Владислав Бакальчук подал в суд иск к бывшей жене Татьяне Ким, чтоб определить порядок общения с детьми. О конфликтах в семье предпринимателей – в материале Москвы 24.

Неурегулированный вопрос

Бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал иск к экс-супруге в Савеловский районный суд Москвы. Мужчина попросил определить порядок общения с детьми.

Брак пары был официально расторгнут в феврале 2025 года. Семеро общих детей остались жить с матерью.

Отдельный спор вызвал раздел имущества. В апреле 2025 года Савеловский районный суд Москвы вынес решение о разделе маркетплейса и средств, согласно которому доля Бакальчука в 1% отошла Ким. Ей также оставили 100% доли еще в одной компании, связанной с онлайн-площадкой, и все средства на ее персональных счетах. Плюс суд удовлетворил ее иск и обязал Бакальчука выплатить Ким 217 миллионов рублей из-за того, что стоимость присужденных Владиславу активов превышает его долю.

При этом процесс раздела имущества сопровождался публичными конфликтами супругов.

"Дети остаются с мамой, алименты – с папой"

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук поженились в начале 2000-х, а в 2004-м у пары родился первенец. Позже на свет появились еще шестеро наследников.

Супруги вместе создали маркетплейс и долгое время занимались развитием компании. В одном из интервью Татьяна рассказывала, что сначала семья торговала одеждой из каталогов, а затем создала собственный сайт.

В 2024 году супруги удивили общественность новостью о разладе в семье и готовящемся разводе. В СМИ появилось предположение, что причиной стали серьезные перемены в семейном бизнесе на фоне слияния с другой компанией.

Однако позже в интервью Светлане Бондарчук Татьяна Ким опровергла эти сообщения и рассказала, что брак рухнул из-за поведения супруга.





Татьяна Ким основательница маркетплейса Много было моментов, которые сейчас можно назвать эмоциональными качелями, абьюзивным поведением. Но я его все-таки любила, он отец моих детей. Он где-то говорил, что идеализировал свою жену. Но меня не надо было идеализировать, я реально была идеальной женой. Даже его родители всегда говорили, что ему очень сильно повезло. <...> Было много того, что правильный мужчина не должен позволять себе делать по отношению к жене, детям и матери своей жены.

Ким добавила, что последние годы Владислав редко появлялся дома, поэтому все бытовые и семейные проблемы ей приходилось решать самой.

Бакальчук прокомментировал официальный развод с супругой в своем блоге, назвав этот момент грустным, а такой финал их с Татьяной супружеской жизни – неизбежным. Тогда же он указал, что как отец оставил за собой право на встречи с детьми и "намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всем".

"Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена. <...> Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой", – написал Владислав.

В интервью ТАСС в апреле 2025 года Ким заявила, что ограничивать его общение с детьми она не планирует и "из любви и уважения" к ним не оставит их отца без средств к существованию.

"Мне лично уже ничего не нужно от него. Все эти годы именно на мне было сохранение благополучия семьи, как материального, так и душевного", – рассказала предприниматель.

Сейчас Татьяна воспитывает детей, в чем ей помогает в том числе ее мама. В одном из интервью Татьяна рассказывала, что часто берет их в командировки.

