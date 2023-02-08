"Было забавно 10 девушек назад": Ди Каприо заподозрили в связи с 19-летней моделью

Актера Леонардо Ди Каприо заметили в компании 19-летней модели на вечеринке в Лос-Анджелесе. Некоторые СМИ сразу же приписали голливудской звезде новый роман. Журналисты и поклонники Ди Каприо уже давно подметили, что он якобы предпочитает девушек не старше 25 лет. Рассказываем, как отреагировали сосцсети на новости о новом увлечении артиста и что известно о его возможной избраннице.



Очередной роман?

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили в компании 19-летней модели Иден Полани. Их совместное фото с одной из вечеринок в Лос-Анджелесе разлетелось по соцсетям. Некоторые СМИ и поклонники артиста решили, что у него новый роман.

Об Иден Полани известно, что она родом из Израиля. Недавно девушка заключила контракт с популярным агентством ITM Model Management, ей пророчат большое будущее. Примечательно, что модель почти на 30 лет младше Ди Каприо, который в ноябре отпраздновал 48-летие и ни разу не был женат.

О склонности голливудской звезды выбирать себе партнерш среди молодых девушек говорят давно. Летом прошлого года стало известно о завершении продолжительных отношений Ди Каприо с 25-летней моделью с аргентинскими корнями Камилой Морроне. Затем актер переключился на Джиджи Хадид. На тот момент американской модели исполнилось 27 лет. Также артист был замечен на свидании с 22-летней украинкой Марией Береговой.

Стоит отметить, что это далеко не весь список избранниц Ди Каприо. Когда-то актер встречался с бразильской моделью Жизель Бундхен (расстались спустя пять лет отношений, когда девушке исполнилось 25 лет). Также он состоял в отношениях с актрисой Блейк Лайвли, когда ей было 23 года, американской моделью Эрин Хизертон (ей на тот момент было 22 года) и другими. В соцсетях и СМИ уже давно знают "предельный" возраст партнерш Ди Каприо – 25 лет, дальше звезда прерывает отношения. Исключением стала 27-летняя Джиджи Хадид.



"Кто-то должен остановить его"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/edenpolaniii

После сообщений о потенциальном новом увлечении Ди Каприо общественность начала возмущаться из-за юного возраста Иден Полани. "Боже мой, она даже не родилась, когда "Титаник" был выпущен в 1997 году – более 25 лет назад", – пишут поклонники актера в соцсетях.

Другие же задаются вопросом, что может быть общего у мужчины, которому почти 50 лет, с 19-летней девушкой. Третьи просто шутят: "Лео беспокоится об изменении климата только потому, что хочет оставить лучший мир для своих подруг".





из комментариев в Twitter Кто-то должен остановить Леонардо Ди Каприо. Это было забавно 10 девушек назад.

В свою очередь, знакомый с ситуацией источник рассказал онлайн-таблоиду TMZ, что Полани и Ди Каприо не встречаются. Отмечается, что они якобы просто отдыхали в одной компании. "В этом нет ни доли правды. Он сидел рядом (с Полани. – Прим. ред.) на музыкальной вечеринке, вместе со многими другими людьми", – подчеркнул источник добавив, что актер не может встречаться с каждой девушкой, с которой находится в одной комнате.

Ранее психолог Вероника Степанова, комментируя отношения Ди Каприо, предположила, что тот избегает создания семьи. "Лео (выросший у матери-одиночки) сегодня наказывает женщин за их ветреность и глупость, а также избегает самого страшного в отношениях – эмоциональной близости и традиционной семьи", – отметила эксперт.

Звезда Голливуда, возможно, захочет завести семью только после того, как начнет бояться одиночества и старости, подытожила психолог.

