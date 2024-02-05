"Вся в мать": почему в Сибири отменили концерты Кристины Орбакайте

Выступления певицы Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в Сибири в марте 2024 года, не состоятся. Информацию об этом подтвердил организатор концертов артистки. Ранее из-за обращений общественников также было отменено мартовское выступление Орбакайте в столице Бурятии Улан-Удэ. Рассказываем подробности и как на это отреагировали социальные сети.



"Весь маршрут снялся"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Концерты певицы Кристины Орбакайте, запланированные на март в Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Братске, отменены. Об этом рассказал организатор выступлений артистки по Сибири Оганнес Тухманян.





Оганнес Тухманян организатор сибирских концертов Кристины Орбакайте Весь маршрут снялся… Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведем в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год.

В Красноярске и Братске певица собиралась выступить 7 и 10 марта соответственно. Площадки, принимавшие ее, не смогли прокомментировать причину отмены шоу. В Иркутске концерт Орбакайте должен был пройти 12 марта во Дворце спорта "Труд". Его представители пояснили, что предпочли провести другое мероприятие. "Мы отказали организаторам концерта в предоставлении площадки, потому что у нас на эту дату назначено другое мероприятие, футбольный матч. Информацию об этом отправили на прошлой неделе", – уточнили в администрации Дворца спорта.





Ранее шоу певицы в рамках мартовского тура отменили в бурятской столице Улан-Удэ из-за обращения местных общественников. По мнению активистов, граждане, которые не определились с позицией по СВО, живут в США и приезжают в РФ на заработки, не должны продолжать выступать. Против визита Орбакайте высказались и общественники из Приамурья, попросившие запретить ее концерты в Благовещенске 15–16 марта. Официальной информации об отмене шоу в регионе в настоящий момент не поступало. Организатор концертов артистки Сергей Зайцев заявил, что все идет по плану.

Между тем в соцсетях некоторые пользователи высказались против приезда Орбакайте во Владивосток. Здесь шоу певицы запланировано на 19 марта. В пресс-службе местной мэрии заявили, что согласование выступлений в городской администрации проходит только тогда, когда их организуют сами власти.



"Потребитель (зритель) самостоятельно решает, идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом. Органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц, поэтому запрещать или разрешать концерт не входит в полномочия администрации города", – отметили в мэрии Владивостока.

В рамках весеннего тура Орбакайте также должна посетить Санкт-Петербург. Ее выступление запланировано на 3 марта в Большом концертном зале (БКЗ) Октябрьский. Представители площадки сообщили, что "все состоится" и билеты на шоу еще есть в наличии.



"Приезжают на заработки"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пользователи соцсетей активно обсуждают отмену концертов Кристины Орбакайте. Некоторые комментаторы считают, что это правильное решение и артистка якобы пошла "вся в мать". "Можно подумать, что кто-то заметит отсутствие этих "звезд" на эстраде", – пишут пользователи.

Другие отмечают, что есть большое количество российских звезд, настроенных патриотично.

"У нас много прекрасных певцов и артистов, которые любят свою Родину, встали на защиту ее интересов, смело говорят об этом, поддерживают наших ребят и намного талантливей!!! Пусть их концерты радуют людей, а не тех, кто приезжает в Россию только на заработки, не имея четкой позиции!" – высказалась одна из пользовательниц.

При этом часть комментаторов не понимают, в чем причина отмены выступлений артистки: "В чем она провинилась?" "Нравится Кристина!! Хорошая певица!! Жаль,что отменяют", – рассуждают пользователи.

По мнению некоторых комментаторов, выбор должен оставаться за зрителями, а не за организаторами.

