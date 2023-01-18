Юрист рассказала, накажут ли учителя из Верхней Пышмы за откровенные послания ученицам

В городе Верхняя Пышма Свердловской области разгорелся скандал в одной из школ из-за переписки молодого учителя физики с 13-летней ученицей. Педагога уже уволили, однако мать девочки не собирается на этом останавливаться. По ее мнению, такой человек не должен дальше заниматься преподаванием. Рассказываем подробности и выясняем, могут ли привлечь учителя к ответственности.



"Это мы так шутим"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В конце декабря прошлого года 27-летний учитель физики в одной из школ Верхней Пышмы Свердловской области предложил ученикам организовать чат в мессенджере WhatsApp. Предполагалось, что там дети смогут обсуждать межшкольные соревнования по его предмету. Но, помимо общей переписки, педагог якобы начал слать двум школьницам приватные сообщения, содержание которых не касалось образовательного процесса.

В частности, в личной беседе с девочками он заявил: "Я теперь понял, почему тебя все шлюхой обзывают" и "Ой, не испытывай мою фантазию", передает портал Е1.ru. Мать одной из учениц Дарья рассказала, что дети на следующий же день пожаловались завучу. Однако, с ее слов, никаких мер по отношению к педагогу принято не было. Сама Дарья узнала о неформальном общении учителя с девочками чуть позже и сразу же поехала разбираться в школу.

В администрации учебного заведения признали, что тот "поступил как дурачок". Но вместе с тем указали, что ученицы сами спровоцировали педагога, утверждает женщина.





Дарья мать школьницы Понимаете, спровоцировали девочки 13 лет. На все мои вопросы по этой переписке (учитель. – Прим. ред.) отвечает: "Это у нас такое общение, это мы так шутим. Я очень хочу, чтобы дети меня любили".

В конечном итоге учителя уволили, тем не менее Дарья считает, что наказание должно быть более суровым. Женщина рассказала, что написала заявление в полицию, прокуратуру и городское управление образования Верхней Пышмы. "Учителю я сказала: "Вы не будете преподавать ни в каком виде вообще – ни в Пышме, ни в Тавде (город в Свердловской области. – Прим. ред.), нигде. Вас нельзя пускать к детям", – подчеркнула мать школьницы.



Ничего криминального?

В переписке учителя физики и девочек не было ничего криминального, заявила журналистам директор школы в Верхней Пышме Лариса Разумная. С ее слов, администрации пришлось расстаться с педагогом, поскольку матери одной из учениц не удалось наладить с ним контакт. Более того, школьницы сами не давали ему прохода, утверждает она.

"Девочки его провоцировали сами. Его глупость только в том, что он начал переписку с детьми", – подчеркнула директор школы.





Лариса Разумная директор школы в Верхней Пышме За неформальное общение с учениками учитель получил выговор, и я его уволила. Дело притянуто (за уши. – Прим. ред.), на самом деле состава никакого нет. Переписывался он один день, потом ему было сделано замечание завучем по правовому воспитанию, он переписку закончил.

Уволенного педагога директор охарактеризовала как положительного человека, которому "сломали жизнь". "Он не собирался никаких действий предпринимать, у него есть семья, жена, ребенок, его мама – учитель с большим стажем", – обратила внимание Лариса Разумная.

В свою очередь, уволенный учитель не захотел общаться с журналистами. "Простите, я вам никаких комментариев не оставлю, это мое право", – сказал он.



"Cостава преступления нет"

Состава преступления в действиях учителя физики нет, и уголовное наказание ему не грозит, если исходить из опубликованной в СМИ переписки. Об этом Москве 24 рассказала юрист Елена Пономарева.





Елена Пономарева юрист В частности, в этой переписке нет никакого понуждения к действиям сексуального характера несовершеннолетнего. Также там нет фотографий порнографического характера, а значит, в его действиях нет распространения порнографии.

Однако педагог действительно нарушил морально-этические нормы поведения в воспитательном процессе, продолжает эксперт. "Поведение учителя носило непедагогический характер. Переписку с учениками можно осуществлять в интересах детей, связанных с учебой, с развитием, воспитанием. Но в данном случае она носила неформальный характер. Ученица обращается к учителю на ты, у них происходит достаточно откровенный разговор. Некоторые фразы недвусмысленные", – рассуждает Пономарева.

Несмотря на этот инцидент, в будущем педагог имеет полное право устроиться в другое учебное заведение, считает она. Не допустить его к преподаванию могут только на основании решения суда. Но, даже если родители девочек обратятся к учителю с иском, шансы выиграть это дело крайне невысоки, комментирует юрист.





Елена Пономарева юрист Вопрос дальнейшей карьеры педагога будет зависеть от конкретного директора, который будет принимать решение о его трудоустройстве. Например, такого учителя могут негласно не принимать на работу. Но с точки зрения трудового законодательства его не вправе будут не принять.

Специалист добавила, что у учителя пострадала деловая репутация. Поэтому теперь при устройстве на работу к нему, вероятно, могут относиться с повышенным вниманием, заключила Пономарева.

