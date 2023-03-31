"Такого снега не было давно": очевидцы рассказали, как попали в затор на М-4 "Дон"

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" 30 марта образовались многокилометровые заторы из-за сильного снегопада. Вторые сутки в автомобилях и автобусах находятся сотни людей. Разбираемся, как местные власти решают проблему и могут ли сильные осадки прийти в столицу.

Движение расчищают

По данным Гидрометцентра, за сутки в Ростовской области выпала почти треть месячной нормы осадков. Синоптики предупреждали, что снегопад и сильный ветер продолжатся и 31 марта. В пяти муниципалитетах ввели режим ЧС.

Из-за стихии и нескольких ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" парализовало движение, только в застрявших автобусах оказались больше 760 человек. Местное управление ГИБДД приняло решение перекрыть движение транспорта на участке с 907-го по 983-й километр в обоих направлениях.



Фото: МЧС России

МЧС направило тяжелую технику для буксировки автомобилей. Местные власти организовали пункты обогрева и питания, места временного размещения, начали эвакуировать людей и доставлять продукты. Спасателям пришлось удалять ограждения вдоль дороги, чтобы дать больше пространства для проезда транспорта.

Также в региональном управлении Госавтоинспекции сообщили, что дорожные инспекторы спасли мужчину, которому в пробке стало плохо. Он не мог идти самостоятельно, и сотрудники несли его несколько сотен метров на руках до автомобиля, который довез мужчину до больницы Каменск-Шахтинска.

К утру 31 марта затор удалось сократить с 60 до 30 километров, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Примерно с 12:00 транспорт поехал в обе стороны. РИА Новости со ссылкой на начальника регионального ГУ МЧС Сергея Филиппова уточнили, что на 15:28 (мск) затор составляла уже меньше 20 километров.

Движение в полном объеме на М-4 планируют восстановить в течение суток.

"Мертвая зона"

Фото: МЧС России

Один из застрявших на М-4 "Дон" автомобилистов в беседе с телеканалом Москва 24 рассказал, что ему пришлось сидеть в холодной машине, так как бензина почти не осталось. "Мы не знаем, что впереди, ничего не видно. На самом деле такого количества снега не было давно. Ждем хорошей погоды и надеемся на лучшее", – рассказал водитель.

Еще одна застрявшая в заторе, Анастасия, выехала из Ростова-на-Дону 30 марта в 13:00 на рейсовом автобусе. Пассажиры застряли на 961-м километре трассы больше чем на сутки.





очевидец происшествия Анастасия У нас, получается, автобус малой вместимости, с автовокзала рейс вышел Ростов – Морозовск. У нас 14 человек вместе с водителем, двое детей. И сзади и впереди мертвая зона.

Фото: МЧС России

В Telegram был создан чат для попавших в затор автомобилистов и пассажиров. Многие из них вторые сутки стоят в пробке. "Ситуация не меняется, Каменск-Шахтинский в сторону Ростова стоит мертво со вчерашнего вечера", – написал один из пользователей.

Кому-то все же удалось найти альтернативный маршрут. "Едем из Волгограда в сторону Ростова, но на М-4 выезда нет, со вчера стояли в пробке 16 часов. Утром МЧС разрезало отбойник, и нас развернули в обратном направлении, объезжаем теперь через станицы", – рассказала еще одна участница чата.

Москву не накроет?

Фото: МЧС России



Циклон, вызвавший сильный снегопад в Ростовской области, может зацепить и столицу. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, катаклизмы, которые произошли не только в южных регионах, но и в Санкт-Петербурге, связаны с двумя циклонами.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Они имеют южное происхождение, и поэтому оба были насыщены влагой. Только первый быстро понесся на север, а второй начал топтаться на месте. Он до сих пор находится где-то в районе Воронежской области, растет, поднимается и превращается в другой циклон.

Его изменения приведут к тому, что зона осадков будет смещаться и зацепит Тульскую, Рязанскую области, столицу и юго-восточную часть Подмосковья. "Но интенсивность осадков в этих регионах будет другой и не превысит 1–3 миллиметров. Снег в Москве и Подмосковье пройдет в ночные и утренние часы. Днем он перейдет в дождь. В субботу температура будет от 7 до 9 градусов тепла", – рассказал Шувалов.

По словам метеоролога, на столичных улицах не появится слой снега, а тем более сугробы. В воскресенье установится пасмурная погода без осадков и так же 7–9 градусов тепла, заключил эксперт.

