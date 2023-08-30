"Помогали всю ночь": как добровольцы тушили лесной пожар в Геленджике

Спасатели второй день тушат крупный лесной пожар в Геленджике. По официальным данным, погибших и пострадавших нет, а возгорание произошло из-за неосторожности местного жителя, которого уже задержали. Подробнее – в материале Москвы 24.

Бросили все силы

Лесной пожар в микрорайоне Куприянова Щель (Геленджик, Краснодарский край) начался 29 августа с возгорания на площади 1,5 гектара. Чтобы его потушить, привлекли вертолет Ми-8, больше 50 человек и 20 единиц техники, но этого оказалось недостаточно. Из-за того что в Геленджике стоит жаркая, сухая и ветреная погода, площадь пожара в итоге разрослась до 118 гектаров.

В итоге группировка была увеличена до 500 спасателей и 90 единиц техники. К тушению привлекли три вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200 ЧС – в сумме они уже сбросили почти 400 тонн воды. По данным властей, на вечер 30 августа пожар локализован на площади 100 гектаров и очагов активного горения нет.

В администрации Геленджика заявляли, что в опасности был "Сафари-Парк", где обитают более 250 видов животных и птиц, однако туда огонь не добрался. Населенным пунктам стихия тоже не угрожает, пострадавших и погибших нет, подчеркнули ранее в МЧС.

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщила "Авиалесоохрана". Полиция уже задержала 40-летнего местного жителя, из-за которого, предположительно, и начался пожар. По официальным данным, он сжигал обмотку проводов, готовя кабели к продаже, – этим и "спровоцировал возгорание земляной подстилки". От нее огонь уже быстро перекинулся на лес.

Местный главк МЧС возбудил против мужчины уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений. По словам юриста Марии Ярмуш, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В оперштабе Кубани заявили, что возгорание никак не повлияло на работу туристических объектов. Тем, кто отдыхает в Геленджике или собирается на курорт, не о чем беспокоиться, заявил ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.





Илья Уманский президент РСТ Пожар произошел не в курортной зоне, он происходит на горном хребте. Его видно с территории курорта, но он находится в достаточном отдалении от жилого массива и тем более – курортной зоны. Напрямую угрозы жизни или здоровью местных жителей и отдыхающих это не несет. И никакой угрозы курортному сезону и курортной жизни в Геленджике также нет.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также заявили, что пожар никак не влияет на отдых путешественников.

"К нам запросов от туристов не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений. Это означает, что туристическую территорию это не затрагивает. И влияния на туризм никакого не оказывается", – рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

На восстановление уйдет до 200 лет

Жительница Геленджика Яна Мезенцева рассказала телеканалу Москва 24, что увидела пожар в горах со своего балкона.





Яна Мезенцева жительница Геленджика Задымление шло на город и в сторону Кабардинки, Новороссийска. Потом появились первые очаги открытого огня. Гул сирен, все это было постоянно. Всю ночь я буквально каждый час подходила к окну. Боялась, чтобы огонь не перекинулся на жилые кварталы. Потому что это очень близко, везде растительность.

Другой местный житель, Александр Борисов, сам участвовал в тушении. По его словам, он с другими добровольцами до глубокой ночи пытался погасить огонь. Но очаги, которые уже казались потухшими, снова начинали разгораться.



Глава Рослесхоза рассказал, когда планируют локализовать пожар в Геленджике

"Мы пытались затушить (огонь) из пятилитровых бутылок. Девчонки наливали туда воду из канистр, ребята спускались вниз к очагам возгорания. Но был большой ветер, все это разгоралось", – рассказал Борисов телеканалу Москва 24.

К тушению присоединился и президент ММА Геленджика Шагьямар Михралиев. В разговоре с телеканалом "360" мужчина отметил, что он боролся с огнем до трех часов ночи, затем немного поспал и утром снова вернулся в горы. Вместе с Михралиевым тушить возгорание пошли примерно 15 бойцов.





Шагьямар Михралиев президент ММА Геленджика Это наш город. Мы должны его сохранять таким, какой он есть. Это наша прямая обязанность как местных жителей.

Доброволец Александр из Подмосковья рассказал "Комсомольской правде – Кубань", что вместе с супругой на своей машине помогал подвозить воду. По его словам, таких семей было много.

"Пожарным помогали буквально всю ночь. Уже на рассвете стало понятно, что мы победили огонь, теперь осталось тщательно дотушить тлеющие ветки, чтобы не разгорелось снова. Мы уехали домой, только когда к горе прилетели вертолеты", – рассказал Александр.

В свою очередь, эколог Вениамин Голубитченко в беседе с изданием отметил, что огонь уничтожил в том числе краснокнижную растительность и редкие виды животных. По его словам, на восстановление сгоревших лесов уйдет до 200 лет.