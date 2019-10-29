Как защититься от "черных риелторов"

Московские правоохранители задержали предполагаемых участников банды "черных риелторов". Их подозревают в присвоении квартир умерших горожан на протяжении более чем 10 лет. Разбираемся, по какой схеме злоумышленники могли работать и как защитить свою собственность.

15 криминальных сделок

Снимок с видео: МВД РФ

29 октября стало известно, что полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 8 подозреваемых в присвоении квартир умерших горожан. Правоохранители предполагают, что те разработали схему, по которой подделывали завещания и вносили фиктивные данные в архивы реестровых книг. После этого наследственные дела открывались нотариусом и его помощниками, а лженаследники получали свидетельства о праве наследства и отдавали документы в управление Росреестра.

По версии правоохранителей, в дальнейшем злоумышленники несколько раз перепродавали квартиры своим сообщникам. Причем все сделки происходили только на бумаге, без передачи денег. В конечном итоге владельцами большинства таких квартир становились добросовестные покупатели. При этом некоторые жилые помещения подозреваемые могли оставлять себе, оформляя их на детей и других родственников. На данным момент, по данным МВД России, речь может идти о 15 квартирах. Стоит отметить, что некоторые подозреваемые уже признали свою вину.

"Участвовал в незаконных переходах права собственности, являлся мнимым собственником. Вступал в право собственности по наследству, хотя таковым не являлся", – рассказал один из них.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Пятерым задержанным также предъявили обвинение и заключили их под стражу. При этом сообщается, что оперативники в течение полутора лет следили за ними. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители провели ряд обысков по месту жительства подозреваемых.



Ирина Волк официальный представитель МВД России В ходе 17 обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах, изъяты денежные средства в размере более 2,5 миллиона рублей, 30 мобильных телефонов, компьютеры, а также документы, реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Волк также уточнила, что операция по задержанию злоумышленников происходила одновременно по нескольким адресам в Москве и области. При этом один из них забаррикадировался в квартире и даже попытался уничтожить документы.



Как защититься от мошенников

Эксперт по "черным риелторам" Михаил Дробинин рассказал Москве 24, что схема, о которой рассказали правоохранители, не является новой.

"Раньше от одного нотариуса делалось якобы завещание, потом приходили во вторую нотариальную контору, и он в свою очередь открывал наследственное дело и должен был сделать запрос о том, было ли там завещание. Если первый нотариус ему не отвечал или мошенники сделали липовый ответ, то само завещание, по которому было открыто наследственное дело о праве на собственность, уже становилось законным", – пояснил эксперт.

По его словам, после того, как создали единую базу данных по всей России, провернуть такую схему стало достаточно сложно. При этом злоумышленники придумывают все новые и новые способы обмана граждан.

"Какие-то данные меняются в архивах или подгоняются, либо там находится похожий человек – якобы брат или другой родственник, а потом по суду выносится реальное решение о том, что он является собственником", – добавил Дробинин.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эксперт также пояснил, что основным объектом интереса для злоумышленников являются одинокие пожилые люди. По его словам, таких горожан "окучивают" со всех сторон.



Михаил Дробинин эксперт по "черным риелторам" Мошенники смотрят, как бы втереться в доверие к человеку, чтобы он на них переписал квартиру, продал или что-то подобное. Соблазн очень большой.

По его мнению, чтобы избежать подобных инцидентов, родственники должны объяснять пожилым людям, что те "находятся в потенциальной опасности" и не должны ничего подписывать, не посоветовавшись с родными.



Михаил Дробинин эксперт по "черным риелторам" Мошенники тоже понимают, что любая сделка, которая заключена с человеком, имеющим родственников, в дальнейшем может сорваться. Так как люди пойдут жаловаться в полицию, будут требовать возбуждение уголовного дела и признание сделки притворной.

Дробинин добавил, что еще можно попробовать написать заявления в местный паспортный стол или в МФЦ, чтобы те сообщили в случае выписки пожилого человека из квартиры. "Это необязательное действие сотрудника, но, как правило, они при таких вещах звонят и говорят родственникам, что нужно обратить внимание", – заключил эксперт.



Председатель Общественого комитета по защите от квартирного рейдерства Сергей Лобанов также добавил, что в Росреестре есть услуга, которая поможет застраховаться от некоторых мошеннических схем.



Сергей Лобанов председатель Общественого комитета по защите от квартирного рейдерства На операции купли-продажи, дарения и любые действия с недвижимостью можно наложить информационный запрет. Сделка не будет производиться без ведома собственника, ему обязательно сообщат, что с его квартирой происходят какие-то операции и он может принять меры.

Кроме того, по его словам, нужно проверять периодически на сайте Росреестра данные о собственниках вашей квартиры или ваших родственников. Лобанов также напомнил, что сейчас среди мошенников "пользуются спросом" схемы с электронными подписями, которые также научились подделывать.