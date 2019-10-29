Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

29 октября, 19:34

Главная / Истории /

Как защититься от "черных риелторов"

Квартирный вопрос: как обезопаситься от "черных риелторов"
происшествия безопасность истории

Московские правоохранители задержали предполагаемых участников банды "черных риелторов". Их подозревают в присвоении квартир умерших горожан на протяжении более чем 10 лет. Разбираемся, по какой схеме злоумышленники могли работать и как защитить свою собственность.

15 криминальных сделок

Снимок с видео: МВД РФ

29 октября стало известно, что полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 8 подозреваемых в присвоении квартир умерших горожан. Правоохранители предполагают, что те разработали схему, по которой подделывали завещания и вносили фиктивные данные в архивы реестровых книг. После этого наследственные дела открывались нотариусом и его помощниками, а лженаследники получали свидетельства о праве наследства и отдавали документы в управление Росреестра.

По версии правоохранителей, в дальнейшем злоумышленники несколько раз перепродавали квартиры своим сообщникам. Причем все сделки происходили только на бумаге, без передачи денег. В конечном итоге владельцами большинства таких квартир становились добросовестные покупатели. При этом некоторые жилые помещения подозреваемые могли оставлять себе, оформляя их на детей и других родственников. На данным момент, по данным МВД России, речь может идти о 15 квартирах. Стоит отметить, что некоторые подозреваемые уже признали свою вину.

"Участвовал в незаконных переходах права собственности, являлся мнимым собственником. Вступал в право собственности по наследству, хотя таковым не являлся", – рассказал один из них.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Пятерым задержанным также предъявили обвинение и заключили их под стражу. При этом сообщается, что оперативники в течение полутора лет следили за ними. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители провели ряд обысков по месту жительства подозреваемых.

В ходе 17 обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах, изъяты денежные средства в размере более 2,5 миллиона рублей, 30 мобильных телефонов, компьютеры, а также документы, реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Ирина Волк
официальный представитель МВД России

Волк также уточнила, что операция по задержанию злоумышленников происходила одновременно по нескольким адресам в Москве и области. При этом один из них забаррикадировался в квартире и даже попытался уничтожить документы.

Как защититься от мошенников

Эксперт по "черным риелторам" Михаил Дробинин рассказал Москве 24, что схема, о которой рассказали правоохранители, не является новой.

"Раньше от одного нотариуса делалось якобы завещание, потом приходили во вторую нотариальную контору, и он в свою очередь открывал наследственное дело и должен был сделать запрос о том, было ли там завещание. Если первый нотариус ему не отвечал или мошенники сделали липовый ответ, то само завещание, по которому было открыто наследственное дело о праве на собственность, уже становилось законным", – пояснил эксперт.

По его словам, после того, как создали единую базу данных по всей России, провернуть такую схему стало достаточно сложно. При этом злоумышленники придумывают все новые и новые способы обмана граждан.

"Какие-то данные меняются в архивах или подгоняются, либо там находится похожий человек – якобы брат или другой родственник, а потом по суду выносится реальное решение о том, что он является собственником", – добавил Дробинин.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эксперт также пояснил, что основным объектом интереса для злоумышленников являются одинокие пожилые люди. По его словам, таких горожан "окучивают" со всех сторон.

Мошенники смотрят, как бы втереться в доверие к человеку, чтобы он на них переписал квартиру, продал или что-то подобное. Соблазн очень большой.
Михаил Дробинин
эксперт по "черным риелторам"

По его мнению, чтобы избежать подобных инцидентов, родственники должны объяснять пожилым людям, что те "находятся в потенциальной опасности" и не должны ничего подписывать, не посоветовавшись с родными.

Мошенники тоже понимают, что любая сделка, которая заключена с человеком, имеющим родственников, в дальнейшем может сорваться. Так как люди пойдут жаловаться в полицию, будут требовать возбуждение уголовного дела и признание сделки притворной.
Михаил Дробинин
эксперт по "черным риелторам"

Дробинин добавил, что еще можно попробовать написать заявления в местный паспортный стол или в МФЦ, чтобы те сообщили в случае выписки пожилого человека из квартиры. "Это необязательное действие сотрудника, но, как правило, они при таких вещах звонят и говорят родственникам, что нужно обратить внимание", – заключил эксперт.

Фото: depositphotos/aa-w

Председатель Общественого комитета по защите от квартирного рейдерства Сергей Лобанов также добавил, что в Росреестре есть услуга, которая поможет застраховаться от некоторых мошеннических схем.

На операции купли-продажи, дарения и любые действия с недвижимостью можно наложить информационный запрет. Сделка не будет производиться без ведома собственника, ему обязательно сообщат, что с его квартирой происходят какие-то операции и он может принять меры.
Сергей Лобанов
председатель Общественого комитета по защите от квартирного рейдерства

Кроме того, по его словам, нужно проверять периодически на сайте Росреестра данные о собственниках вашей квартиры или ваших родственников. Лобанов также напомнил, что сейчас среди мошенников "пользуются спросом" схемы с электронными подписями, которые также научились подделывать.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать