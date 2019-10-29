Как защититься от "черных риелторов"

Московские правоохранители задержали предполагаемых участников банды "черных риелторов". Их подозревают в присвоении квартир умерших горожан на протяжении более чем 10 лет. Разбираемся, по какой схеме злоумышленники могли работать и как защитить свою собственность.
15 криминальных сделок
29 октября стало известно, что полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 8 подозреваемых в присвоении квартир умерших горожан. Правоохранители предполагают, что те разработали схему, по которой подделывали завещания и вносили фиктивные данные в архивы реестровых книг. После этого наследственные дела открывались нотариусом и его помощниками, а лженаследники получали свидетельства о праве наследства и отдавали документы в управление Росреестра.
По версии правоохранителей, в дальнейшем злоумышленники несколько раз перепродавали квартиры своим сообщникам. Причем все сделки происходили только на бумаге, без передачи денег. В конечном итоге владельцами большинства таких квартир становились добросовестные покупатели. При этом некоторые жилые помещения подозреваемые могли оставлять себе, оформляя их на детей и других родственников. На данным момент, по данным МВД России, речь может идти о 15 квартирах. Стоит отметить, что некоторые подозреваемые уже признали свою вину.
"Участвовал в незаконных переходах права собственности, являлся мнимым собственником. Вступал в право собственности по наследству, хотя таковым не являлся", – рассказал один из них.
Правоохранители уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Пятерым задержанным также предъявили обвинение и заключили их под стражу. При этом сообщается, что оперативники в течение полутора лет следили за ними. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители провели ряд обысков по месту жительства подозреваемых.
Волк также уточнила, что операция по задержанию злоумышленников происходила одновременно по нескольким адресам в Москве и области. При этом один из них забаррикадировался в квартире и даже попытался уничтожить документы.
Как защититься от мошенников
Эксперт по "черным риелторам" Михаил Дробинин рассказал Москве 24, что схема, о которой рассказали правоохранители, не является новой.
"Раньше от одного нотариуса делалось якобы завещание, потом приходили во вторую нотариальную контору, и он в свою очередь открывал наследственное дело и должен был сделать запрос о том, было ли там завещание. Если первый нотариус ему не отвечал или мошенники сделали липовый ответ, то само завещание, по которому было открыто наследственное дело о праве на собственность, уже становилось законным", – пояснил эксперт.
По его словам, после того, как создали единую базу данных по всей России, провернуть такую схему стало достаточно сложно. При этом злоумышленники придумывают все новые и новые способы обмана граждан.
"Какие-то данные меняются в архивах или подгоняются, либо там находится похожий человек – якобы брат или другой родственник, а потом по суду выносится реальное решение о том, что он является собственником", – добавил Дробинин.
Эксперт также пояснил, что основным объектом интереса для злоумышленников являются одинокие пожилые люди. По его словам, таких горожан "окучивают" со всех сторон.
По его мнению, чтобы избежать подобных инцидентов, родственники должны объяснять пожилым людям, что те "находятся в потенциальной опасности" и не должны ничего подписывать, не посоветовавшись с родными.
Дробинин добавил, что еще можно попробовать написать заявления в местный паспортный стол или в МФЦ, чтобы те сообщили в случае выписки пожилого человека из квартиры. "Это необязательное действие сотрудника, но, как правило, они при таких вещах звонят и говорят родственникам, что нужно обратить внимание", – заключил эксперт.
Председатель Общественого комитета по защите от квартирного рейдерства Сергей Лобанов также добавил, что в Росреестре есть услуга, которая поможет застраховаться от некоторых мошеннических схем.
Кроме того, по его словам, нужно проверять периодически на сайте Росреестра данные о собственниках вашей квартиры или ваших родственников. Лобанов также напомнил, что сейчас среди мошенников "пользуются спросом" схемы с электронными подписями, которые также научились подделывать.