"В рубашке родились": очевидцы рассказали об атаке беспилотника ВСУ в Тульской области

В воскресенье, 26 марта, ВСУ при помощи ударного беспилотника попытались атаковать территорию РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вывели аппарат из строя, и он упал в Тульской области. В результате произошел взрыв, были повреждены 16 домов, а также пострадали три человека. Рассказываем подробности произошедшего.



Атака беспилотника

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Днем в воскресенье, 26 марта, в городе Киреевске Тульской области на улице Дорожников прогремел взрыв, который задел жилые дома. В результате пострадали три человека. Одному из них на месте оказали медпомощь. Другую пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает. Третий человек сам обратился в больницу. Региональные власти сообщили, что повреждены 16 домов. "Частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах", – уточнила пресс-служба правительства региона.

В Минобороны РФ пояснили, что случившееся связано с попыткой Киева атаковать российскую территорию при помощи беспилотника. Аппарат был выведен из строя отечественными средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего упал под Тулой. "Киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении", – заявили в ведомстве.





из заявления Минобороны РФ Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.

В ведомстве также подчеркнули, что развернутые в Тульской области средства противовоздушной обороны (ПВО) обеспечивают надежную защиту с этого направления. Вместе с тем региональные власти пообещали, что пострадавшим в результате ЧП окажут необходимую помощь. В частности, раненым выдадут по 100 тысяч рублей, а оставшимся без жилья – сертификаты на покупку нового. Кроме того, нуждающимся в ремонте выплатят до миллиона рублей, чтобы компенсировать ущерб после взрыва.

"В соответствии с Указом президента Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов", – говорится в сообщении властей Тульской области.



"Во весь огород воронка"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Очевидица ЧП в Тульской области Анжелика рассказала, что украинский беспилотник взорвался яркой вспышкой в небе, сообщает Life.ru. "Взрыв в небе произошел на наших глазах. Мы стояли – и в небе озарение, все это мы видели. И потом хлопок... такой хлопок, что машина рядом с нами аж подпрыгнула", – объяснила женщина.

По ее словам, после взрыва местные жители бросились к соседним домам, чтобы помочь возможным пострадавшим. В одном из разрушенных зданий они увидели испуганных парня с девушкой.





Анжелика очевидец Девушка даже сидела, она не могла встать, она не вставала, она в шоке была. Она говорит: "Что, газ взорвался?" Я ей говорю: "Сиди спокойненько, сиди, сиди, все хорошо" <...> Ребята в рубашке родились, от них бы просто ничего не осталось.

Дом, в котором находились парень с девушкой, принадлежит матери молодого человека Людмиле. Она рассказала журналистам, что пара приехала к ней в гости на выходные. Сама женщина в момент ЧП находилась на работе. "Дом разрушен двухэтажный, и во весь огород воронка еще... К ним (к паре. – Прим. ред.) в комнату это все влетело и засыпало их", – пояснила женщина.

С ее слов, у сына осколочное ранение, а у его девушки черепно-мозговая травма.

